Carmolimp lansează prima reţea de lockere refrigerate şi congelate din România

Grupul Carmolimp a anunţat lansarea primei reţele naţionale de lockere cu temperatură controlată, dedicate livrărilor alimentare la rece - Carmolimp Lockers, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Proiectul, deschis parteneriatelor private, permite companiilor şi persoanelor fizice să investească în propriul locker, cu o investiţie iniţială începând de la 7.000 de euro şi venituri estimate de la 300 de euro lunar.

Reţeaua va funcţiona pe un sistem hibrid de parteneriat, în care investitorii achiziţionează echipamentele, iar Carmolimp gestionează operarea, mentenanţa şi logistica. Lockerele refrigerate şi congelate sunt complet automatizate, monitorizate de la distanţă şi asigură păstrarea temperaturii optime pentru produsele alimentare, fără a necesita interacţiune directă între client şi operator.

„Este un proiect care schimbă modul în care se face logistica alimentară la rece în România. Ne propunem să extindem accesul la produse proaspete, livrate rapid şi sigur, şi, în acelaşi timp, să creăm o reţea de micro-investiţii stabile, uşor de accesat de cât mai mulţi oameni”, a declarat Valentin Şoneriu, director general Carmolimp.

Noua soluţie oferă posibilitatea amplasării sistemelor Carmolimp Lockers în zone rezidenţiale, instituţii, spaţii comerciale sau în apropierea punctelor cu trafic pietonal ridicat. Costul unui sistem cu 10 celule începe de la 7.000 de euro, iar pentru un model extins, cu 24 de celule, investiţia ajunge la 10.000 de euro.

Potrivit companiei, recuperarea investiţiei se poate realiza în 7,6-15 luni, iar modelul de business garantează un venit fix în primul an, urmat de un câştig variabil, între 1,60 şi 2 euro per colet livrat, în funcţie de amplasament.

Reţeaua Carmolimp Lockers va permite livrarea la nivel naţional a produselor din portofoliul companiei, inclusiv a binecunoscutelor „ciorbe la pungă”, disponibile atât pentru persoane fizice, cât şi juridice.

Compania Carmolimp, cu capital 100% românesc, are o experienţă de peste 30 de ani în industria alimentară şi deţine cea mai mare fabrică integrată de mâncare gătită din România, fiind principalul furnizor de preparate proaspăt gătite şi necongelate pentru sectorul HoReCa.