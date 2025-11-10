Casa Albă avertizează: Economia SUA ar putea înregistra o scădere în trimestrul IV

Economia americană riscă să intre pe teritoriu negativ în trimestrul al patrulea dacă blocajul federal se prelungeşte, a declarat consilierul economic al Casei Albe, Kevin Hassett, într-un interviu difuzat duminică de CBS, în emisiunea Face the Nation, transmite Reuters.

Hassett a subliniat că deficitul de controlori de trafic aerian provoacă deja întârzieri majore în transportul aerian, exact în perioada premergătoare Zilei Recunoştinţei (Thanksgiving) - una dintre cele mai aglomerate pentru economia americană.

”Perioada de Thanksgiving este una dintre cele mai active din an pentru economie... iar dacă oamenii nu pot călători în acel moment, am putea asista la o contracţie economică în trimestrul IV”, a spus oficialul.

Blocajul guvernamental, aflat în a 40-a zi, a determinat suspendarea plăţii a zeci de mii de angajaţi federali şi a dus la reduceri masive de zboruri impuse de Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA), amplificând efectele economice negative.