Câştigătorii concursului „Lift pentru viaţă”, premiaţi la Senatul României

În data de 7 aprilie, în Foaierul sălii de plen a Senatului României, a avut loc ceremonia de premiere a câştigătorilor concursului de idei „Lift pentru viaţă”, organizată de Senatul României, la iniţiativa preşedintelui Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, senatorul Robert Cazanciuc, în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, cu sprijinul ALLBIM NET şi Concrete & Design Solutions.

Evenimentul a fost deschis de preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, care a subliniat importanţa socială şi economică a iniţiativei: „Mă bucur că ne oferiţi astăzi ocazia să nu vorbim doar despre beton şi oţel şi nici despre politică, ci despre demnitate. Vorbim despre români pentru care etajul 4 a devenit o graniţă de netrecut. Totodată, «Lift pentru viaţă» este şi un motor economic, pentru că vorbim despre investiţii în Bucureşti şi în toate judeţele ţării, de la faza de construcţie şi instalare până la mentenanţa acestor sisteme în anii ce vor urma.”

La rândul său, preşedintele Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, senatorul Robert Cazanciuc, iniţiator al proiectului, a declarat: „Patru milioane de oameni care locuiesc în blocuri de trei şi patru etaje aşteaptă de la Parlament o soluţie legislativă care să le facă viaţa mai uşoară. "Lift pentru viaţă” este o formă de răspuns la aceste aşteptări. Pentru mulţi dintre aceşti oameni, părinţii sau bunicii noştri, timpul nu mai are răbdare. (...) Dacă în acest an vom demara un proiect-pilot finanţat din fonduri europene, vom creşte şansele României să poată beneficia de cel puţin un miliard de euro din noul buget pentru demararea unui program naţional.”

Acesta a subliniat, de asemenea, că expoziţia „Lift pentru viaţă” reprezintă „o pledoarie pentru meseria de arhitect”: „Studenţii au sculptat în locuinţe soluţii care nu doar vor face viaţa mai uşoară a celor care locuiesc în blocuri fără lift. Sper ca soluţiile propuse de studenţi să atragă şi nişte contracte din partea unor primării, pentru că sunt convins că pledoaria aceasta vizuală o să atragă şi recunoştinţa celor care au nevoie de aceste proiecte.”

Câştigătorul concursului a fost studentul Luca-Paul Maiorescu, de la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti. Premiul al II-lea a revenit studentului Ahmad Ahmad, iar premiul al III-lea studentei Andra-Cristiana Ciobanu. Premiul special acordat de ALLBIM NET i-a revenit, de asemenea, lui Luca-Paul Maiorescu.

Lucrările premianţilor au fost selectate dintre aproximativ 100 de soluţii propuse de 75 de studenţi din anii terminali. Juriul, alcătuit din profesori ai Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” şi alţi arhitecţi, a selectat 25 de proiecte pentru etapa finală a concursului, acestea fiind prezentate şi în cadrul unei expoziţii deschise în foaierul Senatului.

„Am acceptat şi soluţii prin care scara din interior a fost eliminată şi scoasă în exterior, utilizarea unor spaţii de pe domeniul public extinzându-se cu platforme şi adăugarea unor suprafeţe exterioare care pot da calitate vieţii la bloc. Criteriile de evaluare au vizat calitatea spaţiilor comune, sustenabilitatea şi fezabilitatea din punct de vedere tehnic şi economic. Juriul a votat soluţiile care pot deveni reper într-un cartier”, a afirmat arh. Andreea Marinescu, profesor la Facultatea de Arhitectură.

Concursul de idei „Lift pentru viaţă” a avut ca obiectiv identificarea unor soluţii arhitecturale şi urbanistice pentru creşterea accesibilităţii în clădirile rezidenţiale existente, în special în blocurile construite în anii '60-'70, prin instalarea de lifturi şi îmbunătăţirea condiţiilor de acces.

La competiţie au participat studenţi ai Facultăţii de Arhitectură din cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, din anii III, IV şi V, ale căror proiecte au fost expuse în Foaierul Plenului Senatului.

Iniţiativa face parte din demersurile de implementare a Programului de Accesibilizare a Locuinţelor din blocurile de 3 şi 4 etaje - „Lift pentru viaţă”, propunere legislativă adoptată de Senat, care urmăreşte îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru milioane de români şi modernizarea fondului locativ din România.