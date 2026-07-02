Centura de Nord a municipiului Focşani - posibil să fie deschisă circulaţiei într-o lună

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Nicuşor Halici, a anunţat că drumul de legătură dintre DN2D, E85 şi Autostrada A7, cunoscut drept Centura de Nord a municipiului Focşani, se apropie de deschiderea circulaţiei, estimarea fiind de aproximativ 30 de zile.

Potrivit acestuia, unul dintre ultimele obstacole administrative a fost depăşit, după ce Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a emis decizia de expropriere necesară pentru amplasamentul suplimentar al investiţiei.

„Astăzi a fost depăşit unul dintre ultimele obstacole administrative: CNAIR a emis Decizia de expropriere necesară pentru amplasamentul suplimentar al investiţiei. Este un pas esenţial pentru finalizarea acestui obiectiv strategic, care va schimba modul în care se circulă în municipiul Focşani şi în întreg judeţul Vrancea”, a declarat Nicuşor Halici.

Şeful administraţiei judeţene precizează că noul drum va asigura legătura directă între DN2D, E85 şi Autostrada A7, contribuind la scoaterea unei părţi importante din traficul greu din municipiul Focşani, reducerea timpilor de deplasare şi creşterea siguranţei rutiere.

Referitor la întârzierile înregistrate, Halici susţine că acestea au fost generate de proceduri administrative şi de probleme de proiectare.

„Ştiu că foarte mulţi vrânceni se întreabă de ce acest drum nu este deja deschis. Răspunsul este unul simplu: investiţia a fost întârziată de proceduri administrative excesiv de complicate şi de erori de proiectare identificate ulterior, care au impus refacerea unor documentaţii, noi avize şi noi aprobări. Din păcate, birocraţia şi lentoarea administrativă au ţinut pe loc o investiţie care putea fi folosită deja de cetăţeni”, a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.

Acesta mai spune că, în ultimul an, a avut demersuri la Guvern, ministerele de resort, CNAIR, proiectanţi şi constructor pentru accelerarea etapelor rămase ale proiectului.

„Astăzi putem spune că am intrat în etapa finală”, a declarat Nicuşor Halici.

Conform informaţiilor comunicate de CNAIR şi prezentate de preşedintele CJ Vrancea, în perioada următoare urmează să fie emisă autorizaţia de construire pentru drumurile de descărcare aferente Drumului de Legătură, după care vor începe lucrările de execuţie. Dacă termenul estimat va fi respectat, acestea ar urma să fie finalizate până la sfârşitul lunii iulie, iar circulaţia pe noul drum ar putea fi deschisă începând cu luna august.

„Voi continua să urmăresc personal fiecare etapă rămasă până la deschiderea circulaţiei. Vrâncenii au aşteptat suficient. Acum este momentul ca această investiţie să fie pusă în slujba oamenilor”, a mai declarat Nicuşor Halici.