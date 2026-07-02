Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Centura de Nord a municipiului Focşani - posibil să fie deschisă circulaţiei într-o lună

Ana Felea
Miscellanea / 2 iulie, 20:55

Centura de Nord a municipiului Focşani - posibil să fie deschisă circulaţiei într-o lună

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Nicuşor Halici, a anunţat că drumul de legătură dintre DN2D, E85 şi Autostrada A7, cunoscut drept Centura de Nord a municipiului Focşani, se apropie de deschiderea circulaţiei, estimarea fiind de aproximativ 30 de zile.

Potrivit acestuia, unul dintre ultimele obstacole administrative a fost depăşit, după ce Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a emis decizia de expropriere necesară pentru amplasamentul suplimentar al investiţiei.

„Astăzi a fost depăşit unul dintre ultimele obstacole administrative: CNAIR a emis Decizia de expropriere necesară pentru amplasamentul suplimentar al investiţiei. Este un pas esenţial pentru finalizarea acestui obiectiv strategic, care va schimba modul în care se circulă în municipiul Focşani şi în întreg judeţul Vrancea”, a declarat Nicuşor Halici.

Şeful administraţiei judeţene precizează că noul drum va asigura legătura directă între DN2D, E85 şi Autostrada A7, contribuind la scoaterea unei părţi importante din traficul greu din municipiul Focşani, reducerea timpilor de deplasare şi creşterea siguranţei rutiere.

Referitor la întârzierile înregistrate, Halici susţine că acestea au fost generate de proceduri administrative şi de probleme de proiectare.

„Ştiu că foarte mulţi vrânceni se întreabă de ce acest drum nu este deja deschis. Răspunsul este unul simplu: investiţia a fost întârziată de proceduri administrative excesiv de complicate şi de erori de proiectare identificate ulterior, care au impus refacerea unor documentaţii, noi avize şi noi aprobări. Din păcate, birocraţia şi lentoarea administrativă au ţinut pe loc o investiţie care putea fi folosită deja de cetăţeni”, a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea.

Acesta mai spune că, în ultimul an, a avut demersuri la Guvern, ministerele de resort, CNAIR, proiectanţi şi constructor pentru accelerarea etapelor rămase ale proiectului.

„Astăzi putem spune că am intrat în etapa finală”, a declarat Nicuşor Halici.

Conform informaţiilor comunicate de CNAIR şi prezentate de preşedintele CJ Vrancea, în perioada următoare urmează să fie emisă autorizaţia de construire pentru drumurile de descărcare aferente Drumului de Legătură, după care vor începe lucrările de execuţie. Dacă termenul estimat va fi respectat, acestea ar urma să fie finalizate până la sfârşitul lunii iulie, iar circulaţia pe noul drum ar putea fi deschisă începând cu luna august.

„Voi continua să urmăresc personal fiecare etapă rămasă până la deschiderea circulaţiei. Vrâncenii au aşteptat suficient. Acum este momentul ca această investiţie să fie pusă în slujba oamenilor”, a mai declarat Nicuşor Halici.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

02 iulie

Citeşte Ziarul BURSA din 02 iulie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

02 iulie
Ediţia din 02.07.2026

Consultă arhiva ziarului

ECO-ECONOMIE

Suplimentul BURSA ECO-ECONOMIE
Conferinţa BURSA “Digitalizare şi Siguranţă Cibernetică”
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

02 Iul. 2026
Euro (EUR)Euro5.2359
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5875
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6992
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.1206
Gram de aur (XAU)Gram de aur600.0478

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb