Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

CERN începe modernizarea acceleratorului care ar putea dezvălui secretele materiei întunecate

O.D.
Ziarul BURSA #Companii / 30 iunie

CERN începe modernizarea acceleratorului care ar putea dezvălui secretele materiei întunecate

English Version

Large Hadron Collider (LHC), cel mai puternic accelerator de particule din lume, intră într-o etapă majoră de modernizare. Cercetătorii de la CERN speră că noua versiune a acceleratorului va permite descoperirea unor particule necunoscute până acum şi va testa, cu o precizie fără precedent, teoriile fundamentale despre Univers. Proiectul, denumit High-Luminosity LHC (HL-LHC), reprezintă una dintre cele mai importante investiţii din fizica modernă şi ar putea deschide drumul către următoarea generaţie de acceleratoare de particule, informează DPA.

Modernizare de patru ani pentru cel mai mare accelerator din lume

Începând de luni, 29 iunie, acceleratorul va fi oprit pentru lucrări ample de modernizare. Aproximativ doi kilometri din inelul subteran de 27 de kilometri vor fi reconstruiţi, fiind instalaţi magneţi superconductori mult mai puternici şi detectoare de ultimă generaţie.

Scopul este creşterea semnificativă a numărului de coliziuni dintre protoni, ceea ce va permite colectarea unui volum de date mult mai mare şi realizarea unor măsurători extrem de precise. „Acest lucru va trasa cursul pentru proiectele viitoare”, a declarat coordonatorul proiectului, Markus Zerlauth, citat de DPA.

Marea miză: descoperirea materiei întunecate

Una dintre principalele ţinte ale noului accelerator este identificarea particulelor care alcătuiesc materia întunecată, unul dintre cele mai mari mistere ale cosmologiei. Potrivit modelelor actuale, materia întunecată şi energia întunecată reprezintă aproximativ 95% din Univers, însă natura lor rămâne necunoscută. Deşi fizicienii cunosc structura materiei obişnuite - formată din protoni, neutroni, quarkuri şi leptoni -, particulele care ar compune materia întunecată nu au fost observate niciodată. „Teoria este că ele ar putea fi mult mai grele decât particulele cunoscute, ceea ce înseamnă că este nevoie de mai multă energie sau de mai multe coliziuni pentru a le detecta”, a explicat Markus Zerlauth.

Detectoare mai performante şi milioane de coliziuni suplimentare

Noua infrastructură va utiliza superconductori de ultimă generaţie, capabili să concentreze fasciculele de protoni mult mai eficient decât în prezent. Astfel, numărul coliziunilor va creşte considerabil. Nedaa-Alexandra Asbah compară această evoluţie cu trecerea la o cameră foto cu o rezoluţie mult mai mare. „Este ca şi cum ai înlocui camera din centrul detectorului cu una care are pixeli mult mai fini”, a explicat cercetătoarea.

Ea foloseşte şi o comparaţie inspirată din fotografia wildlife: „Dacă faceţi doar câteva fotografii, puteţi identifica animalele, dar veţi rata comportamente rare. Dacă faceţi milioane de fotografii de înaltă calitate, începeţi să observaţi detalii care înainte erau invizibile. High-Luminosity LHC ne oferă această oportunitate.”

Recrearea condiţiilor de după Big Bang

Coliziunile dintre protoni produse în LHC generează temperaturi şi energii comparabile cu cele existente în fracţiunile de secundă care au urmat Big Bang. Analizând particulele rezultate în urma acestor ciocniri, cercetătorii încearcă să înţeleagă modul în care s-a format materia şi să descopere eventuale particule care nu sunt prevăzute de actualul Model Standard al fizicii. Noile detectoare vor permite observarea unor procese extrem de rare, imposibil de surprins cu tehnologia actuală.

Investiţie de 1,2 miliarde de franci elveţieni

Lucrările de modernizare sunt estimate să dureze aproximativ patru ani. Costul total al proiectului, inclusiv etapele pregătitoare, se ridică la 1,2 miliarde de franci elveţieni (aproximativ 1,4 miliarde de dolari). În ciuda dificultăţilor provocate de pandemia de COVID-19 şi de războiul din Ucraina, costurile finale depăşesc cu doar 16% bugetul estimat în 2016, potrivit responsabililor CERN. Dacă obiectivele vor fi atinse, High-Luminosity LHC ar putea deveni instrumentul care va oferi cele mai importante descoperiri din fizica particulelor în următoarele decenii şi va orienta dezvoltarea viitoarelor acceleratoare capabile să exploreze şi mai profund structura Universului.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

30 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 30 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

30 iunie
Ediţia din 30.06.2026

Consultă arhiva ziarului
Conferinţa BURSA “Digitalizare şi Siguranţă Cibernetică”
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2430
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5997
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6853
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0771
Gram de aur (XAU)Gram de aur596.5715

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb