China: Cambricon, rivală a Nvidia, explodează pe bursă după o creştere de 4.000% a veniturilor

Producătorul chinez de semiconductori Cambricon a raportat un profit record în prima jumătate a anului, alimentând o creştere a acţiunilor sale la bursă de peste 40 de miliarde de dolari, pe fondul eforturilor Beijingului de a-şi consolida industria locală de cipuri, transmite CNBC, de la care precizăm următoarele.

Veniturile companiei au urcat cu peste 4.000% faţă de anul trecut, ajungând la 2,88 miliarde yuani (aprox. 403 milioane dolari), în timp ce profitul net a atins 1,04 miliarde yuani.

Valoarea de piaţă a Cambricon a crescut la circa 80 de miliarde dolari, după ce acţiunile s-au dublat de la începutul anului.

Performanţa spectaculoasă vine într-un moment în care China caută alternative la Nvidia, după restricţiile impuse de Washington asupra exporturilor de cipuri avansate. Deşi Cambricon încearcă să-şi extindă oferta de software şi hardware de nouă generaţie, tehnologia sa rămâne semnificativ în urma celei a rivalei americane, în timp ce controalele la export limitează accesul Chinei la metodele de fabricaţie de ultimă generaţie.