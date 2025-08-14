Clujenii contractează cele mai mari credite ipotecare, timişorenii şi ieşenii plătesc cele mai mici rate

Românii au accesat în prima jumătate a acestui an împrumuturi pentru locuinţe cu valori mai mari decât în perioada similară din 2024, pe fondul unui climat favorabil pe piaţa de creditare, arată datele Imobiliare.ro. Volumul total al creditelor acordate populaţiei pentru locuinţe s-a apropiat de 30 de miliarde de lei, cu 32% peste nivelul din 2024.

Creditele ipotecare noi au însumat circa 10,7 miliarde de lei în primele şase luni, în creştere cu 24% faţă de anul trecut. „Estimăm o temperare a cererii din toamnă, fără o prăbuşire a pieţei sau a preţurilor locuinţelor”, a declarat Dan Niculae, CEO Imobiliare.ro Finance.

Analiza companiei arată că cele mai mari credite ipotecare au fost contractate în Cluj-Napoca - în medie 452.790 lei (circa 89.250 euro) - urmat de Braşov (398.537 lei) şi Bucureşti (379.485 lei). Cele mai mici valori medii s-au înregistrat în Iaşi (332.558 lei) şi Timişoara (354.791 lei).

Clujenii plătesc şi cele mai mari rate lunare, de aproximativ 2.467 lei, în timp ce timişorenii şi ieşenii au rate sub 2.000 lei.