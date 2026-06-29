CNBC: Boomul inteligenţei artificiale se confruntă cu o nouă ameninţare - fenomenele meteorologice extreme

În vreme ce europenii încearcă să facă faţă unei canicule fără precedent, marile companii din domeniul tehnologiei se confruntă cu propria provocare: menţinerea în funcţiune a cipurilor de înaltă performanţă din centrele de date pentru inteligenţă artificială, scrie CNBC.

Temperaturile extreme recente au scos în evidenţă cât de vulnerabilă este infrastructura critică, precum fabricile, centralele nucleare şi centrele de date, în faţa fenomenelor meteo extreme. Cererea suplimentară de energie generată de utilizarea aparatelor de aer condiţionat poate suprasolicita reţelele electrice, provocând pene de curent care afectează funcţionarea acestor infrastructuri, problemă care nu se limitează doar la Europa, se menţionează în articolul publicat, ieri, de trustul media american.

În ultimii trei ani, fenomenele meteorologice extreme au devenit principala cauză a pierderilor înregistrate în portofoliul din SUA al Zurich, companie de asigurări pentru riscurile asociate construcţiei centrelor de date. În prezent, acestea generează aproximativ o treime din pierderile companiei, a declarat pentru CNBC Patrick McBride, directorul diviziei de Construcţii Internaţionale a Zurich Insurance Group.

Multe centre de date sunt construite în zone suburbane sau rurale, unde terenurile sunt mai ieftine, iar informaţiile privind fenomenele meteorologice extreme sunt adesea limitate, deoarece aceste regiuni au fost, în mare parte, slab dezvoltate, a explicat McBride. ”Acum avem active (n.r. asiguarte) în valoare de trei miliarde de dolari, întinse pe o distanţă de peste o milă, expuse acestor fenomene meteo”, a adăugat directorul Zurich, conform CNBC.

• De ce riscurile climatice au intrat în atenţia asigurătorilor

Un studiu recent realizat de First Street, companie specializată în analiza riscurilor climatice, arată că 79% din capacitatea centrelor de date la nivel mondial este expusă unui risc ridicat generat de fenomene climatice extreme, precum inundaţiile, vânturile puternice şi incendiile de vegetaţie. Acestea pot perturba operaţiunile, pot prelungi perioadele de nefuncţionare şi pot majora costurile cu asigurările şi reparaţiile, scrie publicaţia menţionată.

”Nu se mai pune problema dacă riscurile climatice vor afecta boom-ul infrastructurii digitale. Întrebarea este cum vor identifica, evalua şi gestiona clienţii şi ceilalţi actori din industrie aceste riscuri climatice, în limitele nivelului de risc pe care sunt dispuşi să şi-l asume”, a declarat pentru CNBC Joe Macejak, responsabil pentru infrastructura digitală în cadrul diviziei de asigurări de bunuri din SUA a companiei Marsh Risk.

Dacă nu gestionează aceste riscuri, companiile ar putea să aibă costuri mai mari şi să întâmpine probleme operaţionale, care ”reprezintă o ameninţare pentru structurile de finanţare ce susţin boomul centrelor de date generat de dezvoltarea inteligenţei artificiale”, a adăugat Macejak.

• Mishal Thadan, Rhizome: ”Căldura extremă pune presiune, în acelaşi timp, atât pe centrele de date, cât şi pe reţeaua electrică de care acestea depind”

Anul acesta, 64% din capacitatea centrelor de date aflate în construcţie este dezvoltată în afara centrelor tradiţionale, precum Virginia de Nord, fiind orientată către noi zone de dezvoltare, cum sunt vestul statului Texas, Tennessee, Wisconsin şi Ohio, a declarat Patrick McBride, directorul diviziei de Construcţii Internaţionale a companiei de asigurări Zurich.

El a adăugat că facilităţile construite în aceste zone sunt expuse unui risc mai ridicat din cauza ”tornadelor, grindinei şi vânturilor puternice, care pot provoca pagube majore acoperişurilor de mari dimensiuni, pe care sunt amplasate sisteme HVAC (de încălzire, ventilaţie şi climatizare), turnuri de răcire şi instalaţii energetice, precum panourile solare”.

McBride a dat drept exemplu Brazilia, o piaţă emergentă pentru centrele de date care este posibil să se confrunte cu provocări generate de temperaturile ridicate. În Europa, în schimb, centrele de date se mută tot mai mult în regiuni precum Peninsula Iberică, unde temperaturile sunt, de asemenea, în creştere.

”Fenomenele meteorologice extreme nu mai pot fi tratate ca un risc secundar. Sunt printre primele aspecte pe care le analizăm, atât noi, cât şi proprietarii cu care colaborăm”, a spus McBride, citat de CNBC.

Nu doar centrele de date pot fi afectate de căldura extremă, mai scrie publicaţia menţionată.

”Căldura extremă pune presiune, în acelaşi timp, atât pe centrele de date, cât şi pe reţeaua electrică de care acestea depind”, a declarat Mishal Thadani, CEO şi cofondator al Rhizome, platformă software de inteligenţă artificială. Compania foloseşte modele (n.r. predictive) pentru a ajuta furnizorii de utilităţi să identifice vulnerabilităţile generate de ameninţările climatice.

Sistemele de răcire reprezintă circa 40% din consumul de energie al centrelor de date chiar şi în condiţii normale de temperatură, pondere care creşte în perioadele de caniculă, tocmai când utilizarea pe scară largă a aparatelor de aer condiţionat măreşte cererea de energie din reţeaua electrică, a explicat Thadani.

”Centrele de date au nevoie de cea mai mare cantitate de energie exact în momentele în care reţeaua electrică dispune de cea mai mică capacitate pentru a o furniza”, a spus acesta.

Thadani a dat exemplul oraşului italian Torino, unde temperaturile au atins aproximativ 38 de grade Celsius în luna mai. Potrivit acestuia, valul de căldură a supus cablurile electrice subterane unui stres termic ridicat, provocând pene de curent repetate.

”Acum imaginaţi-vă că la toate acestea se adaugă facilităţi care consumă fiecare la fel de multă energie cât o sută de mii de locuinţe. Căldura şi cererea ridicată de electricitate afectează simultan aceeaşi reţea. Consumul centrelor de date poate fi redus în orele de vârf, însă majoritatea modelelor de planificare încă nu iau în calcul faptul că episoadele de căldură extremă vor deveni mult mai frecvente”, a adăugat Thadani, conform CNBC.

• Cum îşi adaptează operatorii proiectarea centrelor de date

Microsoft, unul dintre giganţii din domeniul serviciilor de cloud şi lider în ceea ce priveşte expansiunea centrelor de date la scară largă, a declarat că se pregăteşte pentru schimbarea condiţiilor climatice, conform CNBC.

Compania îşi proiectează centrele de date astfel încât să funcţioneze în condiţii de fiabilitate într-o gamă largă de condiţii de mediu, conform declaraţiilor unui purtător de cuvânt de-al său. Potrivit acestuia, alegerea atentă a amplasamentelor, sistemele de rezervă şi monitorizarea în timp real contribuie la gestionarea riscurilor generate de căldura extremă şi de fenomenele meteorologice severe.

Gigantul tehnologic Nvidia a anunţat săptămâna trecută că noile sale servere pentru inteligenţă artificială pot funcţiona eficient chiar şi atunci când lichidul de răcire ajunge la o temperatură de 45 de grade Celsius, faţă de limitele mai scăzute acceptate de generaţiile anterioare. Potrivit companiei, creşterea temperaturii de funcţionare a instalaţiilor de răcire cu doar un grad Celsius poate reduce costurile cu energia necesară răcirii cu aproximativ 4%, scrie CNBC.

Aaron Lewis, directorul comercial al diviziei globale de soluţii pentru centre de date din cadrul companiei Johnson Controls, specializată în sisteme HVAC, a afirmat că producătorul testează deja echipamentele de răcire pentru centrele de date pentru a se asigura că acestea pot funcţiona în condiţii de temperaturi variate.

În cele din urmă, piaţa va ajunge să dispună de ”un portofoliu divers de sisteme şi aplicaţii, iar pe măsură ce tehnologiile continuă să evolueze, găsim modalităţi tot mai eficiente de a transfera căldura. Ritmul inovaţiei impulsionat de boomul centrelor de date ne va permite să funcţionăm în astfel de condiţii şi în viitorul îndepărtat”, a declarat Lewis pentru CNBC.