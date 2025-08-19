CNN: Trump exclude trimiterea trupelor americane pentru a impune un eventual acord de pace în Ucraina

Preşedintele american Donald Trump a exclus posibilitatea trimiterii de trupe americane în Ucraina pentru aplicarea unui eventual acord de pace, deşi cu o zi înainte părea deschis la această idee, transmite CNN.

Într-un interviu la Fox News, întrebat despre garanţiile că militarii SUA nu vor fi desfăşuraţi la graniţa Ucrainei, Trump a răspuns: „Aveţi asigurarea mea, iar eu sunt preşedinte”.

Un oficial al Casei Albe a confirmat ulterior că liderul american este „categoric” împotriva trimiterii de trupe, dar a subliniat că Washingtonul ia în calcul alte modalităţi de a sprijini securitatea Kievului. Negocierile privind garanţiile de securitate rămân în desfăşurare între SUA, aliaţii europeni şi Ucraina, în contextul temerilor că Rusia ar putea încerca să se regrupeze şi să cucerească noi teritorii.

Trump a reiterat că statele europene reprezintă „prima linie de apărare” împotriva agresiunii Moscovei, dar a adăugat că SUA vor avea un rol în asigurarea stabilităţii regiunii.

CNN notează că poziţia lui Trump este în linie cu promisiunile sale electorale de a evita implicarea militară directă a SUA în conflicte externe, în timp ce chiar unii membri ai administraţiei sale susţin reducerea rolului american în războiul din Ucraina.