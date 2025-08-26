Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe analizează preluarea G4 Media de către Titluri Quality S.R.L.

Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD) analizează, din punctul de vedere al securităţii naţionale, tranzacţia prin care Titluri Quality S.R.L. preia G4 Global Journalism S.R.L., Economedia Global Journalism S.R.L. şi G4Food S.R.L., potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Grupul Titluri Quality S.R.L. deţine mai multe publicaţii printre care Gândul, ProSport, Cancan.

Potrivit sursei, G4 Global Journalism S.R.L., Economedia Global Journalism S.R.L. şi G4Food S.R.L. operează mai multe platforme online cu conţinut jurnalistic, printre care şi G4 Media.

CEISD analizează tranzacţiile care au ca obiect anumite domenii de activitate (prevăzute la art. 2 din Hotărârea CSAT nr. 73/2012) şi a căror valoare depăşeşte două milioane de euro. În cazul în care operaţiunea are un impact semnificativ asupra securităţii sau ordinii publice ori prezintă riscuri sau ameninţări semnificative la adresa acestora, sunt analizate şi investiţiile care nu depăşesc pragul de 2.000.000 euro.