Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Vorwerk Romania Management S.R.L. de către Vorwerk Home & Co. KmG

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Vorwerk Home & Co. KmG intenţionează să preia Vorwerk Romania Management S.R.L. , conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Vorwerk Home & Co. KmG, Elveţia, face parte din grupul Vorwerk SE & Co. KG, care are ca activitate principală producţia şi vânzarea directă de produse electrocasnice premium, în special cele comercializate sub mărcile Thermomix şi Kobold.

Vorwerk Romania Management S.R.L. distribuie şi comercializează produsele Vorwerk din gamele Thermomix şi Kobold.

În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că operaţiunea nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte a acesteia şi nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naţionale de concurenţă, după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial.