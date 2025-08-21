Consiliul Judeţean a accesat fonduri europene pentru modernizarea SAJ Buzău

Consiliul Judeţean Buzău a anunţat că a accesat fonduri europene pentru modernizarea clădirii în care funcţionează Serviciul Judeţean de Ambulanţă. Sediul în care îşi desfăşoară activitatea salvatorii din Buzău nu a fost reabilitat niciodată şi în prezent a ajuns într-un stadiu avansat de degradare, fiind inclus în clasa II de risc seismic. Tocmai din acest motiv, obiectivul principal al proiectului îl reprezintă prevenirea riscurilor de dezastre.

”Obiectivul general al proiectului îl constituie promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor de dezastre şi a rezilienţei. Urmare a lucrărilor realizate, consumul anual total de energie primară se va reduce cu 73% iar emisiile de gaze cu efect de seră, de asemenea, se vor reduce cu 87%, în cursul anului după finalizarea intervenţiei de renovare energetică, faţă de perioada anterioară renovării”, se arată în proiectul aprobat prin ADR SUD-EST.

Concret, proiectul prevede lucrări de anveloparea clădirii, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire şi a sistemului de furnizare a apei calde de consum, precum şi montarea unor sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald.

Adrian Petre, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, a declarat: ”Proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu, utilizarea surselor regenerabile de energie, lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior, lucrări de reabilitare/ modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri dar şi modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluţii inteligente”.

În baza proiectului se vor face atât lucrări de consolidare, eficientizare, dar şi de extindere.

Adrian Petre a adăugat: ”Principalele lucrări de intervenţie pentru consolidarea corpului C1 Serviciul Judeţean de Ambulanţă si încadrarea în clasa de risc seismic RsIV prevăd, conform Expertizei Tehnice si DALI, terasamente, sistematizare pe verticală si amenajări exterioare (lucrări de infrastructură); rezistenţă (consolidare parter, suprastructură, consolidare etaj 1, suprastructură, consolidare etaj 2, sistem de ancorare cu suprastructură de la parter şi etaj 1”.

Proiectul privind consolidarea şi eficientizarea energetică a clădirii SAJ a fost semnat chiar de Ziua Mondială a Sănătăţii, pe 7 aprilie, iar lucrările vor începe în curând. Potrivit Consiliului Judeţean, lucrările prevăzute în proiect se vor realiza în 32 de luni.

După reabilitare, clădirea va deservi sediul principal SAJ Buzău.

Luminiţa Mihailov, directorul ADR Sud-Est, a explicat: "Suntem aproape de zona seismică Vrancea şi cunoaştem cu toţii cât de important este să încercăm să consolidăm şi să prevenim eventualele dezastre provocate de cutremure. (...) Este un proiect foarte complex care arată determinarea CJ de a accesa fondurile europene puse la dispoziţie şi este un prim pas în a accesa fondurile europene disponibile pentru România până în decembrie 2029”.

Consolidarea se va face cu fonduri europene obţinute de Consiliul Judeţean, cel care va asigura şi cofinanţarea proiectului dar şi cheltuielile neeligibile. În total, se vor cheltui aproape 14 milioane de lei.

De asemenea, Consiliul Judeţean va finanţa şi amenajarea unei alte staţii de Ambulanţă, de o capacitate mai mică, tocmai pentru a micşora timpii de intervenţie atât pentru locuitorii din anumite cartiere din municipiul Buzău, cât şi alte câteva mii de buzoieni din mediul rural, din comunele apropiate de oraş.

Adrian Petre, preşedintele CJ Buzău, a declarat: ”Mă bucur că, în sfârşit, reuşim să modernizăm acest sediu, pentru că SAJ avea nevoie de un sediu modern şi eu rămân la părerea că în municipiul Buzău ne mai trebuie o substaţie de salvare în zona Horticolei, pentru că traficul este foarte aglomerat”.