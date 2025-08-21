Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Consiliul Judeţean a accesat fonduri europene pentru modernizarea SAJ Buzău

ANA FELEA
Miscellanea / 21 august, 11:15

Consiliul Judeţean a accesat fonduri europene pentru modernizarea SAJ Buzău

Consiliul Judeţean Buzău a anunţat că a accesat fonduri europene pentru modernizarea clădirii în care funcţionează Serviciul Judeţean de Ambulanţă. Sediul în care îşi desfăşoară activitatea salvatorii din Buzău nu a fost reabilitat niciodată şi în prezent a ajuns într-un stadiu avansat de degradare, fiind inclus în clasa II de risc seismic. Tocmai din acest motiv, obiectivul principal al proiectului îl reprezintă prevenirea riscurilor de dezastre.

”Obiectivul general al proiectului îl constituie promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor de dezastre şi a rezilienţei. Urmare a lucrărilor realizate, consumul anual total de energie primară se va reduce cu 73% iar emisiile de gaze cu efect de seră, de asemenea, se vor reduce cu 87%, în cursul anului după finalizarea intervenţiei de renovare energetică, faţă de perioada anterioară renovării”, se arată în proiectul aprobat prin ADR SUD-EST.

Concret, proiectul prevede lucrări de anveloparea clădirii, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire şi a sistemului de furnizare a apei calde de consum, precum şi montarea unor sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald.

Adrian Petre, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, a declarat: ”Proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu, utilizarea surselor regenerabile de energie, lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior, lucrări de reabilitare/ modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri dar şi modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluţii inteligente”.

În baza proiectului se vor face atât lucrări de consolidare, eficientizare, dar şi de extindere.

Adrian Petre a adăugat: ”Principalele lucrări de intervenţie pentru consolidarea corpului C1 Serviciul Judeţean de Ambulanţă si încadrarea în clasa de risc seismic RsIV prevăd, conform Expertizei Tehnice si DALI, terasamente, sistematizare pe verticală si amenajări exterioare (lucrări de infrastructură); rezistenţă (consolidare parter, suprastructură, consolidare etaj 1, suprastructură, consolidare etaj 2, sistem de ancorare cu suprastructură de la parter şi etaj 1”.

Proiectul privind consolidarea şi eficientizarea energetică a clădirii SAJ a fost semnat chiar de Ziua Mondială a Sănătăţii, pe 7 aprilie, iar lucrările vor începe în curând. Potrivit Consiliului Judeţean, lucrările prevăzute în proiect se vor realiza în 32 de luni.

După reabilitare, clădirea va deservi sediul principal SAJ Buzău.

Luminiţa Mihailov, directorul ADR Sud-Est, a explicat: "Suntem aproape de zona seismică Vrancea şi cunoaştem cu toţii cât de important este să încercăm să consolidăm şi să prevenim eventualele dezastre provocate de cutremure. (...) Este un proiect foarte complex care arată determinarea CJ de a accesa fondurile europene puse la dispoziţie şi este un prim pas în a accesa fondurile europene disponibile pentru România până în decembrie 2029”.

Consolidarea se va face cu fonduri europene obţinute de Consiliul Judeţean, cel care va asigura şi cofinanţarea proiectului dar şi cheltuielile neeligibile. În total, se vor cheltui aproape 14 milioane de lei.

De asemenea, Consiliul Judeţean va finanţa şi amenajarea unei alte staţii de Ambulanţă, de o capacitate mai mică, tocmai pentru a micşora timpii de intervenţie atât pentru locuitorii din anumite cartiere din municipiul Buzău, cât şi alte câteva mii de buzoieni din mediul rural, din comunele apropiate de oraş.

Adrian Petre, preşedintele CJ Buzău, a declarat: ”Mă bucur că, în sfârşit, reuşim să modernizăm acest sediu, pentru că SAJ avea nevoie de un sediu modern şi eu rămân la părerea că în municipiul Buzău ne mai trebuie o substaţie de salvare în zona Horticolei, pentru că traficul este foarte aglomerat”.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

21 august

Citeşte Ziarul BURSA din 21 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

21 august
Ediţia din 21.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0611
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3462
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3836
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8679
Gram de aur (XAU)Gram de aur464.7759

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb