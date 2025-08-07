Construcţia fabricii de ulei din Zona Liberă Galaţi a întrat în linie dreaptă

Primăria municipiului Galaţi a emis autorizaţia de construire pentru una dintre cele mai importante investiţii din ultimii ani în judeţ. Este vorba despre fabrica de ulei care urmează să se construiască în Zona Liberă Galaţi.

Ionuţ Pucheanu, primarul municipiului Galaţi, a anunţat: ”S-a emis autorizaţia de construire pentru noua fabrică de ulei din Zona Liberă, astfel încât lucrările vor începe în scurt timp. Mai ales că au început să ajungă şi echipamentele. Este o investiţie derulată de compania Sunpro Oils, iar construcţia va fi realizată de compania gălăţeană Quantum Construct. Asta însemnă noi locuri de muncă".

Investiţia se ridică la peste 20 de milioane de euro şi va genera aproximativ 200 de noi locuri de muncă.

Cătălin Cojocaru, directorul general al Administraţiei Zonei Libere Galaţi, a declarat: ”Este o investiţie extrem de importantă pentru Zona Liberă, dar mai ales pentru Galaţi, fiindcă va însemna locuri de muncă şi venituri consistente pentru bugetul local. Mulţumesc Primăriei Municipiului Galaţi pentru toată susţinerea şi pentru sprijinul acordat în parcurgerea procedurilor necesare pentru implementarea acestui proiect extrem de important".

Investiţia va aduce un impact economic important fiind un suport pentru industriile conexe, dar şi prin creşterea activităţii portuare din Galaţi.

Zona Liberă Galaţi este în plină dezvoltare.

Ionuţ Pucheanu, primarul municipiului Galaţi, a mai precizat: ”Şi nu este singura investiţie de aici. Pentru că în Zona Liberă Galaţi - Free Trade Zone sunt în derulare circa 50 de contracte cu firme din domenii diverse”.