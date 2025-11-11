CSM a trimis plângerea penală împotriva Oanei Gheorghiu la Parchetul General

Vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Claudiu Sandu, a anunţat marţi seară că plângerea penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu a fost redactată şi trimisă la Parchetul General, precizând că demersul reprezintă „un exerciţiu democratic”, potrivit declaraţiilor sale de la Digi24.

„A fost redactată şi trimisă la PICCJ. Am apreciat că au existat anumite indicii cu privire la propagarea unei uri în mediul public faţă de categoria profesională a magistraţilor. O plângere penală este un exerciţiu democratic în anumite limite, pentru că nu echivalează cu o condamnare sau urmărire penală”, a explicat Sandu.

Acesta a susţinut că declaraţiile Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraţilor au depăşit „linia roşie a unei declaraţii politice” şi că „magistraţii sunt supuşi unui tir de atacuri continue de cinci-şase luni”.

Potrivit vicepreşedintelui CSM, campania publică împotriva magistraţilor „a plecat dintr-un punct în care se putea discuta şi a ajuns la o instigare la ură împotriva acestei profesii”, motiv pentru care CSM a decis sesizarea procurorilor.

„Avem o sesizare care va ajunge pe masa unui procuror şi care va aprecia mai departe care sunt paşii de urmat. Foarte posibil nici să nu ajungă la preşedintele României”, a adăugat Sandu.

Decizia CSM a fost anunţată luni, instituţia acuzând-o pe Oana Gheorghiu că a comis un „atac” la adresa puterii judecătoreşti, prin declaraţiile despre pensiile speciale. Consiliul a invocat posibila săvârşire a infracţiunii de „incitare la violenţă, ură sau discriminare”.

Într-o emisiune la Digi24, vicepremierul Gheorghiu comparase sistemul de pensii al magistraţilor cu „un Caritas” şi afirmase că „România nu îşi permite să mai plătească aceste pensii speciale”, precizând că banii pentru ele „se pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând”.

Preşedintele Nicuşor Dan a reacţionat marţi dimineaţă, anunţând că nu va semna o eventuală cerere de urmărire penală pentru vicepremierul Oana Gheorghiu. „Cred că declaraţia doamnei viceprim-ministru a fost nefericită, dar reacţia CSM a fost exagerată. Nu poate fi vorba ca o opinie să constituie o faptă penală”, a spus şeful statului.

În aceeaşi seară, Claudiu Sandu a declarat că un nivel „rezonabil” pentru pensiile magistraţilor ar fi de 65% din ultimul salariu brut, similar cu cel al militarilor şi altor categorii speciale, şi a propus o perioadă de tranziţie de 15-20 de ani pentru aplicarea noii legislaţii.

Preşedintele Nicuşor Dan urmează să se întâlnească miercuri, la ora 16:00, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliţiei de guvernare şi reprezentanţi ai magistraţilor pentru a discuta reforma pensiilor din justiţie. Şeful statului a afirmat recent că s-a ajuns „aproape de un compromis” privind noul cadru legislativ.