Cumpăna sărbătoreşte 33 de ani de activitate şi lansează un giveaway dedicat startup-urilor din România

Cu ocazia aniversării a 33 de ani de activitate, Cumpăna lansează campania „Let's Grow Together”, un giveaway dedicat startup-urilor şi companiilor aflate la început de drum, prin care oferă şase abonamente de apă purificată pentru birou, valabile timp de un an.

De peste trei decenii, Cumpăna susţine dezvoltarea mediului de afaceri din România, furnizând soluţii de hidratare pentru mii de companii şi organizaţii. Aniversarea celor 33 de ani reprezintă un moment de recunoştinţă faţă de clienţii şi partenerii care au contribuit la dezvoltarea companiei, dar şi o oportunitate de a investi în noua generaţie de antreprenori.

„În cei 33 de ani de activitate, am văzut cum ideile curajoase se transformă în afaceri solide. Prin această iniţiativă ne dorim să susţinem antreprenorii care construiesc astăzi companiile de mâine şi să le oferim un mic sprijin în călătoria lor de creştere”, a declarat Florin Dănilă, CEO Cumpăna.

În cadrul campaniei, participanţii sunt invitaţi să publice pe Instagram un videoclip în care îşi prezintă startup-ul sau proiectul antreprenorial. Prin această iniţiativă, Cumpăna îşi propune să ofere vizibilitate ideilor inovatoare şi să încurajeze dezvoltarea ecosistemului antreprenorial local.

Premiile oferite

• 1 companie va câştiga un abonament de 1 an cu Purificator Apă Cumpăna Professional WL3

• 2 companii vor câştiga câte un abonament de 1 an cu Purificator Apă Cumpăna Onyx Pro

• 3 companii vor câştiga câte un abonament de 1 an cu Purificator Apă Cumpăna Sense

Concursul se desfăşoară în perioada 23 iunie - 14 iulie 2026, iar câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi şi anunţaţi în termen de maximum 48 de ore de la încheierea campaniei.

Campania face parte din seria de iniţiative prin care Cumpăna continuă să susţină dezvoltarea comunităţilor şi a mediului de afaceri din România, contribuind la crearea unui ecosistem în care ideile, oamenii şi companiile pot creşte împreună.

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Despre Cumpăna

Fondată în 1993, Cumpăna este unul dintre principalii furnizori de soluţii de hidratare din România şi lider în Bucureşti-Ilfov. Compania deserveşte peste 15.000 de clienţi activi, gestionează peste 30.000 de echipamente instalate şi livrează anual peste 40 de milioane de litri de apă. Portofoliul său include apă în sistem watercooler, purificatoare conectate la reţeaua de apă, soluţii pentru cafea şi produse complementare pentru companii şi consumatori.

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REGULAMENT OFICIAL GIVEAWAY INSTAGRAM CUMPĂNA

1. Organizatorul Campaniei

Campania promoţională („Giveaway-ul”) este organizată de Cumpăna 1993 SRL, denumită în continuare „Organizatorul”.

Campania se desfăşoară exclusiv prin intermediul paginii oficiale de Instagram @cumpana.ro.

Prezentul regulament este disponibil participanţilor pe întreaga durată a campaniei.

2. Perioada Campaniei

Campania se desfăşoară în perioada 23.06.2026 - 14.07.2026, ora 22:00.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica perioada de desfăşurare sau de a suspenda/anula campania, cu informarea prealabilă a participanţilor prin intermediul paginii oficiale de Instagram.

3. Participanţi şi condiţii de eligibilitate

Concursul se adresează exclusiv companiilor şi startup-urilor legal constituite, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.

Înscrierea în concurs se realizează de către reprezentantul companiei prin intermediul unui cont activ de Instagram.

Pentru a fi eligibili, participanţii trebuie să:

• deţină un cont activ şi public de Instagram;

• respecte toate condiţiile de participare prevăzute în prezentul regulament şi în postarea oficială a concursului;

• desfăşoare activităţi economice pe teritoriul României.

Nu au dreptul de a participa:

• angajaţii Organizatorului;

• persoanele implicate direct în organizarea şi desfăşurarea concursului;

• rudele şi afinii de gradul I ai persoanelor menţionate anterior.

4. Mecanismul Concursului

Pentru înscrierea validă în concurs, participanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

• să publice pe Instagram un videoclip în care să prezinte compania şi povestea startup-ului;

• să eticheteze pagina @cumpana1993 în cadrul postării;

• să urmărească pagina oficială de Instagram @cumpana1993 pe întreaga durată a concursului.

Fiecare participant poate publica o singură înscriere validă.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina din concurs înscrierile care:

• conţin limbaj ofensator, discriminatoriu sau ilegal;

• încalcă drepturile unor terţi;

• nu respectă condiţiile prezentului regulament;

• au conţinut fraudulos sau înşelător.

5. Premiile

În cadrul concursului se acordă următoarele premii:

• 1 x Purificator de apă WL3;

• 2 x Purificator de apă Onix Pro;

• 3 x Dozator de apă Prime.

Valoarea totală a premiilor este stabilită de Organizator şi va fi comunicată la solicitarea participanţilor.

Premiile nu pot fi înlocuite cu contravaloarea lor în bani şi nu sunt transmisibile către alte persoane sau companii.

6. Desemnarea şi validarea câştigătorilor

Câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi utilizând platforma Random.org sau un alt instrument electronic de selecţie aleatorie.

Extragerea va avea loc în termen de maximum 48 de ore de la încheierea perioadei de concurs.

Cei 6 câştigători vor fi anunţaţi prin:

• comentariu la postarea concursului;

• mesaj privat transmis prin Instagram.

Pentru validare, câştigătorii trebuie să răspundă mesajului Organizatorului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la contactare şi să furnizeze informaţiile necesare pentru acordarea premiului.

În cazul în care un câştigător nu răspunde în termenul menţionat sau nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, acesta va fi descalificat, iar Organizatorul va desemna o rezervă printr-o nouă tragere la sorţi.

7. Protecţia datelor cu caracter personal

Datele furnizate de participanţi vor fi prelucrate exclusiv în scopul organizării şi desfăşurării concursului, al validării câştigătorilor şi al acordării premiilor, în conformitate cu legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter personal.

8. Dispoziţii finale

Participarea la concurs implică acceptarea integrală şi necondiţionată a prezentului regulament.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica respectarea condiţiilor de participare şi de a elimina orice participant care încearcă să fraudeze concursul.

Prezentul concurs nu este sponsorizat, administrat sau asociat în niciun fel cu Instagram.

(C)