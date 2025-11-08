Curtea Supremă i-a permis lui Trump să reţină temporar 4 miliarde de dolari din fondurile pentru ajutorul alimentar

Curtea Supremă a SUA a permis administraţiei preşedintelui Donald Trump să reţină temporar aproximativ 4 miliarde de dolari destinaţi finanţării Programului de asistenţă alimentară suplimentară (SNAP), care sprijină lunar 42 de milioane de americani cu venituri mici, potrivit Reuters.

Decizia instanţei, cunoscută sub denumirea de „suspendare administrativă”, oferă unei curţi inferioare timp suplimentar pentru a examina cererea oficială a administraţiei de a finanţa doar parţial programul pentru luna noiembrie. Ordinul a fost emis de judecătoarea Ketanji Brown Jackson şi va expira la două zile după ce Curtea de Apel din Boston se va pronunţa asupra solicitării de suspendare a hotărârii prin care Departamentul Agriculturii (USDA) era obligat să plătească integral beneficiile SNAP, estimate între 8,5 şi 9 miliarde de dolari lunar.

Decizia Curţii Supreme vine după ce un judecător federal din Rhode Island, John McConnell, a ordonat joi administraţiei Trump să utilizeze fondurile de urgenţă ale USDA pentru a acoperi integral ajutorul alimentar, acuzând Casa Albă că reţine beneficiile „din motive politice”.

Administraţia a anunţat anterior că intenţionează să folosească doar 4,65 miliarde de dolari din rezervele de urgenţă pentru a acoperi parţial plăţile lunii noiembrie, invocând lipsa fondurilor ca urmare a blocajului bugetar federal, ajuns vineri la a 38-a zi - cel mai lung shutdown din istoria SUA, conform sursei citate.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a salutat decizia Curţii Supreme, numind-o „o corecţie necesară a activismului judiciar în cea mai gravă formă”. În schimb, mai multe state, printre care New York, New Jersey şi Massachusetts, au anunţat că vor acorda integral beneficiile SNAP, conform ordinului precedent al lui McConnell.

Guvernatorul statului Massachusetts, Maura Healey, a criticat administraţia, afirmând că „preşedintele Trump nu ar fi trebuit să pună niciodată poporul american în această situaţie”.

Programul SNAP, creat în urmă cu 60 de ani, oferă lunar ajutor alimentar americanilor ale căror venituri sunt sub 130% din pragul federal de sărăcie. Beneficiul maxim pentru anul fiscal 2026 este de 298 de dolari pentru o persoană şi 546 de dolari pentru o gospodărie cu două persoane. În lipsa finanţării federale, milioane de beneficiari s-au orientat către cantine sociale şi organizaţii caritabile pentru a-şi acoperi nevoile de bază.