Damen Galaţi a lansat o navă multirol pentru Marina Portugheză

Şantierul naval Damen Shipyards Group din Galaţi a marcat, astăzi, lansarea la apă a navei NRP „D. Joăo II”, un vas multirol de tip MPV 10720 destinat Marina Portugheză.

Evenimentul a avut loc în prezenţa unor oficiali militari şi diplomatici de rang înalt, printre care viceamiralul Fernando Jorge Pires, contraamiralul Marcel Neculae, ambasadorul Portugaliei în România, Paulo Alves Cunha, şi ambasadorul Regatului Ţărilor de Jos, Willemijn van Haaften.

Nava MPV 10720 are la bază un concept dezvoltat de Marina Portugheză, fiind proiectată ca o platformă navală multifuncţională, capabilă să execute o gamă extinsă de misiuni. Printre acestea se numără cercetarea oceanografică, monitorizarea mediului, intervenţiile în caz de dezastre, asistenţa umanitară, precum şi operaţiuni de supraveghere şi sprijin maritim.

Nava are o lungime de 107,6 metri şi reprezintă o alternativă la portavioanele tradiţionale, fiind proiectată să coordoneze drone aeriene, de suprafaţă şi subacvatice.

”MPV 10720 este proiectat pentru a susţine o gamă impresionantă de operaţiuni, de la cercetare ştiinţifică şi experimentare cu drone până la ajutor umanitar şi sprijin în caz de dezastre”, ”, au scris pe Facebook, reprezentanţii Damen, menţionând: ”Cu o punte de zbor de 94 x 11 metri şi un spaţiu de punte de 650 m², nava poate transporta şi lansa vehicule subacvatice, de suprafaţă şi aeriene fără echipaj, precum şi poate transporta până la douăsprezece containere TEU care adăpostesc sisteme modulare specifice misiunii, precum spitale şi echipamente ROV”.

Construită la Şantierul Naval Damen Galaţi, nava beneficiază de un grad ridicat de autonomie a sistemelor şi este optimizată pentru operare în condiţii variate, atât în medii tropicale, cât şi temperate.

Contractul pentru construcţia navei a fost semnat în 2024, în urma unei proceduri competitive de achiziţie. Valoarea navei este de 132 de milioane de euro, iar proiectul este finanţat prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă al Uniunii Europene, parte a programului NextGenerationEU, fondurile fiind administrate de programul portughez Recover Portugal (PRR).

Potrivit lui Bram Langeveld, Chief Commercial Officer al Damen, lansarea marchează un moment important în dezvoltarea capabilităţilor maritime ale Portugaliei: „Având în vedere întinderea vastă a litoralului Portugaliei, această navă reprezintă un plus valoros atât pentru Marina Portugheză, cât şi pentru operaţiunile maritime europene. Ea va sprijini securitatea maritimă, cercetarea ştiinţifică şi intervenţiile în caz de dezastre”.

Oficialul a subliniat, de asemenea, că MPV 10720 reflectă o abordare inovatoare a Marinei Portugheze în adaptarea la cerinţele navale moderne, evidenţiind colaborarea strânsă dintre Damen, client şi partenerii implicaţi în proiect: ”MPV 10720 este rezultatul unei abordări inovatoare şi orientate spre viitor a Marinei Portugheze în adaptarea la cerinţele navale moderne. Damen apreciază în mod deosebit viziunea clară şi parteneriatul constructiv, care au permis o construcţie eficientă într-un interval de timp scurt”.

Lansarea la apă deschide etapa finală de pregătire pentru livrare. Testele pe mare sunt programate în cursul acestui an, urmând ca nava să intre ulterior în serviciul flotei portugheze. NRP „D. Joăo II” se va alătura fregatelor NRP „Bartolomeu Dias” şi NRP „D. Francisco de Almeida”, construite anterior tot de Damen.

Nava poartă numele regelui Ioan al II-lea al Portugaliei, suveran al Portugaliei între 1481 şi 1495, cunoscut pentru sprijinul acordat Epocii Marilor Descoperiri.