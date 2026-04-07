Daniel Băluţă: „Un nou parc din Sectorul 4 ar putea purta numele lui Donald J. Trump”

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat, într-o postare publicată pe Facebook, că noul parc amenajat lângă Parcul Tudor Arghezi ar urma să poarte numele actualului preşedinte al Statelor Unite, Donald J. Trump.

Potrivit edilului, iniţiativa ar marca aniversarea a 250 de ani de la semnarea Declaraţiei de Independenţă a Statelor Unite, eveniment pe care l-a descris drept „momentul ce a marcat naşterea naţiunii americane”.

„Comunitatea noastră, a Sectorului 4, poate deveni parte a unei poveşti globale, de prietenie şi respect între naţiuni”, a scris Daniel Băluţă în mesajul publicat pe pagina sa de Facebook.

Acesta a precizat că noul parc „va celebra acest moment important” şi „va purta numele actualului preşedinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei şi valorilor comune care ne unesc”.

Totodată, Daniel Băluţă a afirmat, în aceeaşi postare, că s-a întâlnit recent cu trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, ambasadorul Paolo Zampolli, precum şi cu noul ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, pentru a discuta despre colaborarea şi legăturile dintre comunităţi.