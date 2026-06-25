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Digi analizează listarea la bursă a diviziei din Spania; campania de marketing ar putea începe săptămâna viitoare

L.B.
Piaţa de Capital / 25 iunie, 08:47

Sursă foto: digi.ro

Sursă foto: digi.ro

Grupul român de telecomunicaţii Digi Communications NV analizează posibilitatea de a demara procesul formal pentru listarea la bursă a subsidiarei sale din Spania, profitând de reducerea volatilităţii de pe pieţele financiare, urmând să ia o decizie finală în zilele următoare, conform Bloomberg, citat de G4Media.

În cazul unui răspuns afirmativ, campania de marketing pentru oferta publică iniţială (IPO) ar putea începe chiar de săptămâna viitoare, operaţiunea având potenţialul de a atrage cel puţin 300 de milioane de euro, potrivit aceleiaşi surse. Sursele citate au subliniat că nu a fost adoptată o hotărâre definitivă şi că atât calendarul, cât şi valoarea ofertei pot suferi modificări, iar un reprezentant al Digi a refuzat să comenteze informaţiile, conform G4Media.

Grupul intenţiona iniţial să lanseze procesul în aprilie, însă a anunţat public că listarea nu este iminentă din cauza instabilităţii de pe pieţe, potrivit aceleiaşi surse. Contextul s-a schimbat recent, după ce SUA şi Iranul au ajuns la un acord de principiu pentru deescaladarea conflictului, evoluţie care a determinat mai multe companii europene să anunţe planuri de listare, conform G4Media.

Conform raportului anual pe 2025, Digi înregistra peste 10,8 milioane de clienţi pe piaţa spaniolă la finele anului trecut, generând venituri de 926 de milioane de euro, potrivit aceleiaşi surse. Grupul deţine, pe lângă platforma de telecomunicaţii, televiziunea de ştiri Digi24 şi alte canale de sport, conform G4Media. Digi a primit în urmă cu două săptămâni de la SRI un contract de 196 de milioane de euro, prin încredinţare directă fără licitaţie, pentru o platformă de securitate cibernetică, potrivit aceleiaşi surse.

Opinia Cititorului ( 1 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.06.2026, 09:10)

    De aia crestea ca din apa in ultimele zile. Azi nu are cum sa mearga prea sus, poate chiar varsa aia mari in capul frizerilor care afla si ei acum stirea.

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