Donald Trump le-a cerut tuturor controlorilor de trafic aerian să revină imediat la muncă

Preşedintele american Donald Trump a ordonat luni tuturor controlorilor de trafic aerian din Statele Unite să revină imediat la serviciu, în contextul în care absenţele masive şi reducerile impuse de guvern paralizează traficul aerian, deja grav afectat de cel mai lung blocaj bugetar din istoria ţării, relatează Reuters.

„Toţi controlorii de trafic aerian trebuie să se întoarcă la muncă ACUM! Oricine nu o face va fi penalizat semnificativ”, a transmis Trump pe reţelele sociale.

El a mai anunţat că va acorda bonusuri de 10.000 de dolari celor care au lucrat fără întrerupere în timpul celor 41 de zile de blocaj guvernamental, fără a preciza însă numărul beneficiarilor sau sursa fondurilor.

Declaraţia preşedintelui a avut efect imediat pe bursă: acţiunile companiilor aeriene americane - American Airlines, Delta Air Lines şi United Airlines - au trecut în teritoriu negativ.

Conform Administraţiei Federale a Aviaţiei (FAA), între 20% şi 40% dintre controlorii de trafic nu s-au prezentat la muncă zilnic pe cele mai mari 30 de aeroporturi americane de la începutul blocajului bugetar. Situaţia s-a agravat în weekend, iar sâmbătă a fost înregistrată cea mai gravă zi de lipsă de personal, a declarat secretarul Transporturilor, Sean Duffy.

Luni, companiile aeriene au anulat 1.700 de zboruri şi au raportat peste 3.400 de întârzieri până la prânz, potrivit datelor FlightAware. Duminică, 2.950 de zboruri au fost anulate şi 11.200 au avut întârzieri, cel mai ridicat nivel de la începutul crizei, pe 1 octombrie.

În total, aproximativ 13.000 de controlori de trafic şi 50.000 de agenţi ai securităţii aeroportuare (TSA) lucrează fără plată de mai bine de o lună. FAA a anunţat că are un deficit de 3.500 de controlori şi că pregăteşte un plan de recrutare accelerată, în valoare de 12,5 miliarde de dolari, pentru modernizarea sistemului de control al traficului aerian.

Autoritatea a cerut companiilor aeriene să reducă 4% din zboruri la 40 de aeroporturi majore, procent care va creşte la 10% până pe 14 noiembrie. Totodată, traficul de aviaţie generală a fost suspendat la 12 aeroporturi, inclusiv Chicago O'Hare şi Reagan Washington National.

Senatul american a votat duminică seara avansarea unui proiect de lege pentru redeschiderea guvernului federal, însă negocierile finale privind încheierea blocajului continuă.