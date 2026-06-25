Eurobonduri de 80 miliarde euro, ţinta Comisiei Europene pentru semestrul al doilea al anului curent

Comisia Europeană şi-a anunţat intenţia de a emite obligaţiuni UE în valoare de până la 80 de miliarde EUR în a doua jumătate a anului 2026, conform unui comunicat oficial postat de Comisia Europeană pe site-ul lor oficial.

Veniturile obţinute vor fi utilizate pentru finanţarea programelor de politică ale UE finanţate prin împrumuturi de pe pieţele de capital. Acestea includ plăţi către statele membre ale UE în cadrul programului NextGenerationEU, sprijin pentru Ucraina (inclusiv plăţi în cadrul noului împrumut de sprijin pentru Ucraina), plăţi în cadrul instrumentului Acţiunea de securitate pentru Europa (SAFE) şi contribuţii la alte programe ale UE.

Comisia va continua să efectueze toate emisiunile în cadrul abordării sale de finanţare unificată, utilizând o combinaţie de instrumente pe termen lung şi pe termen scurt. Această abordare permite Comisiei să răspundă nevoilor de plată în cadrul gamei tot mai mari de programe de politică finanţate prin operaţiuni de pe piaţa de capital, sprijinind un model stabil de emisiuni de obligaţiuni ale UE.

De asemenea, Comisia va continua să emită obligaţiuni verzi NextGenerationEU pe baza cheltuielilor verzi raportate de statele membre în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă. Până în prezent, 84,3 miliarde EUR au fost mobilizate prin emiterea de obligaţiuni verzi NextGenerationEU. Astfel de emisiuni pot continua să aibă loc după 2026, ca parte a operaţiunilor de reînnoire aflate sub gestionarea împrumuturilor legate de NextGenerationEU.

• Contextul

Comisia împrumută de pe pieţele internaţionale de capital în numele UE şi plăteşte fonduri statelor membre şi ţărilor terţe în cadrul mai multor programe de împrumut. Împrumuturile UE sunt garantate de bugetul UE, contribuţiile la buget fiind o obligaţie juridică necondiţionată a tuturor statelor membre în temeiul tratatelor UE.

Utilizând veniturile obţinute din obligaţiunile UE şi din obligaţiunile verzi NextGenerationEU emise de la jumătatea anului 2021, Comisia a plătit până în prezent peste 241,8 miliarde EUR sub formă de granturi şi 166 de miliarde EUR sub formă de împrumuturi statelor membre ale UE în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă. Până la 78,4 miliarde EUR au fost alocate altor programe ale UE care beneficiază de finanţare NextGenerationEU.

Împrumuturile UE vor continua, de asemenea, să finanţeze plăţile către Ucraina în cadrul Mecanismului pentru Ucraina aflat în curs de desfăşurare (unde s-au plătit deja 25,6 miliarde EUR din pachetul total de 33 de miliarde EUR), precum şi să ofere un nou sprijin în cadrul împrumutului de sprijin pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde EUR.

Împrumuturile UE finanţează, de asemenea, instrumentul Acţiunea de securitate pentru Europa (SAFE), care sprijină achiziţionarea de capabilităţi legate de apărare prin împrumuturi acordate statelor membre şi în cadrul căruia plăţile de prefinanţare au început în mai 2026.

Pentru a sprijini nevoile de finanţare şi pentru a asigura accesul continuu la pieţele de capital în condiţii favorabile, Comisia îmbunătăţeşte în permanenţă structura şi realizarea operaţiunilor sale de împrumut.

Începând din ianuarie 2023, Comisia emite obligaţiuni ale UE cu o singură marcă, mai degrabă decât obligaţiuni etichetate separat pentru programe individuale cu tranzacţii bazate pe planuri de finanţare semestriale structurate şi pe ferestre de emisiune anunţate în prealabil.

Emisiunile primare sunt sprijinite de lichiditatea de pe piaţa secundară a obligaţiunilor UE. Existenţa unui cadru care să stimuleze dealerii primari din UE să furnizeze cotaţii privind valorile mobiliare din UE pe platformele electronice şi disponibilitatea unui mecanism de răscumpărare îmbunătăţesc funcţionarea ecosistemului obligaţiunilor UE.

Profunzimea şi lichiditatea tot mai mari ale curbei obligaţiunilor UE s-au reflectat, de asemenea, în executarea tranzacţiilor sindicalizate. În 2026, mai multe emisiuni au fost evaluate în funcţie de punctele de pe curba proprie a UE. Utilizarea curbei obligaţiunilor UE ca referinţă pentru stabilirea preţurilor sprijină o formare eficientă a preţurilor şi oferă încredere investitorilor în pieţele volatile.

În a doua jumătate a anului 2026, Comisia intenţionează să execute emisiunea de obligaţiuni ale UE prin patru sindicalizări şi şase licitaţii de obligaţiuni ale UE. Licitaţiile vor continua să joace un rol important în cadrul programului, tranşele cu trei segmente şi alocările necompetitive în urma fiecărei licitaţii a obligaţiunilor UE sprijinind o punere în aplicare flexibilă şi eficientă a planului de finanţare. Finanţarea pe termen scurt, inclusiv titlurile de creanţă ale UE, va continua, de asemenea, să completeze emisiunile de obligaţiuni ale UE ale Comisiei, consolidând capacitatea acesteia de a gestiona nevoile de finanţare.