Eurostat: Estonia,România şi Belgia, cel mai sever declin al vânzărilor de alimente, băuturi şi tutun, în septembrie

Indicele volumului comerţului cu amănuntul pentru alimente, băuturi şi tutun a crescut cu 0,5% în Uniunea Europeană şi cu 1% în zona euro în septembrie, comparativ cu perioada similară din 2024, cel mai sever declin fiind în Estonia, România şi Belgia, potrivit datelor publicate luni de de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Din cele 25 state membre UE pentru care sunt disponibile datele, 15 au înregistrat creşteri anuale ale volumul vânzărilor de alimente, băuturi şi tutun în septembrie.

Cel mai semnificativ avans a fost în Cipru (10,4%), Spania (4,5%) şi Malta (4,4%), iar cel mai sever declin în Estonia (4,8%), România (4,5%) şi Belgia (3,4%).

Conform datelor publicate de Eurostat, vânzările cu amănuntul au crescut cu 1,3% în Uniunea Europeană şi cu 1% zona euro în septembrie, comparativ cu perioada similară din 2024.

În UE, vânzările de produse non-alimentare au crescut cu 1,9%, cele de alimente, băuturi şi tutun au crescut cu 0,5%, iar cele de combustibili auto au crescut tot cu 0,5%.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cea mai mare creştere a volumului comerţului cu amănuntul în septembrie, comparativ cu perioada similară din 2024, s-a înregistrat în Cipru (8,5%), Malta (6,6%) şi Bulgaria (5,7%). Singurele scăderi au fost în Italia (minus 2,3%), România (minus 2,1%), Belgia (minus 0,8%) şi Austria (minus 0,1%).

De asemenea, vânzările cu amănuntul s-au redus cu 0,1% în zona euro şi au rămas stabile în Uniunea Europeană în septembrie, comparativ cu luna precedentă (când s-a înregistrat un declin de 0,1% în ambele zone).

În UE, vânzările de produse non-alimentare au rămas stabile, în timp ce vânzările de alimente, băuturi şi tutun au scăzut cu 0,2%, iar cele de combustibili auto au scăzut cu 0,9%.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cea mai mare creştere a volumului comerţului cu amănuntul în septembrie, comparativ cu luna precedentă, a fost în Luxemburg şi Malta (ambele cu 1,7%), Estonia (1,5%) şi Slovacia (1,4%), iar cel mai sever declin în Lituania (minus 1,1%), Letonia şi Slovenia (ambele cu minus 0,7%) şi Italia (minus 0,6%).

România a raportat un avans de 1,3% în septembrie, după un declin de 4% în august.