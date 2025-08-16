Financial Times: Putin i-a spus lui Trump că ar putea îngheţa frontul în Herson şi Zaporojie, dacă primeşte regiunea Doneţk

Preşedintele rus, Vladimir Putin, i-a transmis preşedintelui american, Donald Trump, că ar fi dispus să îngheţe linia frontului în Herson şi Zaporojie, dacă Ucraina ar ceda Doneţkul, potrivit unor surse implicate în summitul dintre cei doi lider, relatează Financial Times.

Potrivit publicaţiei, această propunere ar fi fost făcută în cursul întâlnirii de vineri dintre cei doi lideri, desfăşurată în Alaska.

În schimbul preluării controlului asupra Doneţkului, Putin ar fi sugerat că Moscova ar putea opri înaintarea militară pe frontul sudic, în zonele Herson şi Zaporojie.

FT subliniază că Kremlinul priveşte Doneţkul drept o piesă-cheie în planurile sale strategice, în vreme ce promisiunea unei „îngheţări” pe alte direcţii ar fi prezentată drept o concesie tactică.