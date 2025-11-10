Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, inculpat pentru favorizarea inamicului

Procurorii sud-coreeni l-au incupat luni pe fostul preşedinte Yoon Suk Yeol pentru favorizarea inamicului, acuzându-l că a prejudiciat interesele militare ale ţării sale prin ordonarea trimiterii de drone în Coreea de Nord, relatează AFP.

Tehnic vorbind, cei doi vecini sunt încă în război de la conflictul din 1950-1953, care s-a încheiat cu un armistiţiu, şi nu cu un tratat de pace.

În octombrie 2024, Coreea de Nord a susţinut că are dovezi că Sudul a trimis drone deasupra capitalei sale, Phenian, pentru a lansa pliante de propagandă. Seulul nu a confirmat acest lucru.

Procurorii sud-coreeni au deschis o anchetă specială în 2025 pentru a stabili dacă aceasta a fost o încercare deliberată a lui Yoon de a provoca Nordul şi apoi de a folosi reacţia Phenianului ca pretext pentru război.

Conform anchetei, fostul lider conservator şi alte persoane "au conspirat pentru a crea condiţiile pentru declararea legii marţiale de urgenţă, crescând astfel riscul unei confruntări armate intercoreene şi prejudiciind interesele militare publice", a declarat presei Park Ji-young, asistenta procurorului special.

Yoon Suk Yeol este acuzat de "favorizarea inamicului în general" şi "abuz de putere", a adăugat ea.

Yoon, aflat în prezent în închisoare, a fost demis în aprilie, în urma unei serii haotice de evenimente declanşate de impunerea pentru scurt timp a legii marţiale pe 3 decembrie 2024.

În discursul său din acea zi, el a invocat ameninţări nord-coreene pentru a-şi justifica decizia şocantă.

Park Ji-young a explicat că au fost descoperite dovezi de necontestat într-un memoriu de la fostul şef al contrainformaţiilor al lui Yoon Suk Yeol. Documentul pledează pentru "crearea unei situaţii instabile sau valorificarea unei oportunităţi care ar putea apărea".

Documentul a sugerat, în acest scop, ca armata să vizeze locuri precum Phenianul sau importantul oraş de coastă Wonson, "care ar face (Nordul) să fie umilit, astfel încât un răspuns să fie inevitabil".

În timpul mandatului său, Yoon a menţinut o linie dură împotriva Phenianului şi a urmărit o apropiere clară de Statele Unite, un alt duşman al Coreii de Nord.

Pe 3 decembrie 2024, el a desfăşurat armata în Parlament pentru a prelua controlul, dar un număr suficient de parlamentari reuşiseră să se adune şi să voteze pentru a pune capăt legii marţiale.

Yoon a fost arestat în ianuarie, pus sub acuzare în aprilie şi apoi înlocuit în iunie de rivalul său democrat, Lee Jae-myung, care pledează pentru detensionarea situaţiei cu Phenianul.

Yoon Suk Yeol se află încă în centrul unui proces pentru insurecţie, legat tot de lovitura sa de stat.