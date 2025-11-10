Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, inculpat pentru favorizarea inamicului

T.B.
Internaţional / 10 noiembrie, 08:27

Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, inculpat pentru favorizarea inamicului

Procurorii sud-coreeni l-au incupat luni pe fostul preşedinte Yoon Suk Yeol pentru favorizarea inamicului, acuzându-l că a prejudiciat interesele militare ale ţării sale prin ordonarea trimiterii de drone în Coreea de Nord, relatează AFP.

Tehnic vorbind, cei doi vecini sunt încă în război de la conflictul din 1950-1953, care s-a încheiat cu un armistiţiu, şi nu cu un tratat de pace.

În octombrie 2024, Coreea de Nord a susţinut că are dovezi că Sudul a trimis drone deasupra capitalei sale, Phenian, pentru a lansa pliante de propagandă. Seulul nu a confirmat acest lucru.

Procurorii sud-coreeni au deschis o anchetă specială în 2025 pentru a stabili dacă aceasta a fost o încercare deliberată a lui Yoon de a provoca Nordul şi apoi de a folosi reacţia Phenianului ca pretext pentru război.

Conform anchetei, fostul lider conservator şi alte persoane "au conspirat pentru a crea condiţiile pentru declararea legii marţiale de urgenţă, crescând astfel riscul unei confruntări armate intercoreene şi prejudiciind interesele militare publice", a declarat presei Park Ji-young, asistenta procurorului special.

Yoon Suk Yeol este acuzat de "favorizarea inamicului în general" şi "abuz de putere", a adăugat ea.

Yoon, aflat în prezent în închisoare, a fost demis în aprilie, în urma unei serii haotice de evenimente declanşate de impunerea pentru scurt timp a legii marţiale pe 3 decembrie 2024.

În discursul său din acea zi, el a invocat ameninţări nord-coreene pentru a-şi justifica decizia şocantă.

Park Ji-young a explicat că au fost descoperite dovezi de necontestat într-un memoriu de la fostul şef al contrainformaţiilor al lui Yoon Suk Yeol. Documentul pledează pentru "crearea unei situaţii instabile sau valorificarea unei oportunităţi care ar putea apărea".

Documentul a sugerat, în acest scop, ca armata să vizeze locuri precum Phenianul sau importantul oraş de coastă Wonson, "care ar face (Nordul) să fie umilit, astfel încât un răspuns să fie inevitabil".

În timpul mandatului său, Yoon a menţinut o linie dură împotriva Phenianului şi a urmărit o apropiere clară de Statele Unite, un alt duşman al Coreii de Nord.

Pe 3 decembrie 2024, el a desfăşurat armata în Parlament pentru a prelua controlul, dar un număr suficient de parlamentari reuşiseră să se adune şi să voteze pentru a pune capăt legii marţiale.

Yoon a fost arestat în ianuarie, pus sub acuzare în aprilie şi apoi înlocuit în iunie de rivalul său democrat, Lee Jae-myung, care pledează pentru detensionarea situaţiei cu Phenianul.

Yoon Suk Yeol se află încă în centrul unui proces pentru insurecţie, legat tot de lovitura sa de stat.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

10 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 10 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

10 noiembrie
Ediţia din 10.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

07 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0860
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4037
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4550
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7723
Gram de aur (XAU)Gram de aur567.2995

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb