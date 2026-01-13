Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Friedrich Merz: „Conducerea Iranului îşi trăieşte ultimele săptămâni”

S.E.
Internaţional / 13 ianuarie, 16:22

Friedrich Merz/Sursa foto: X

Friedrich Merz/Sursa foto: X

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că, în opinia sa, conducerea Iranului se află în „ultimele zile şi săptămâni”, întrucât se confruntă cu proteste pe scară largă, potrivit Reuters.

Conform Reuters, demonstraţiile din Iran s-au transformat de la un protest la adresa dificultăţilor economice grave la apeluri pentru căderea regimului clerical din Republica Islamică, instaurat din 1979.

„Presupun că asistăm acum la ultimele zile şi săptămâni ale acestui regim”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz în timpul unei vizite în India, punând la îndoială legitimitatea conducerii iraniene, a informat sursa menţionată.

Merz a precizat că Germania este în strânsă legătură cu Statele Unite şi cu guvernele europene în ceea ce priveşte situaţia din Iran şi a cerut Teheranului să pună capăt represiunii sângeroase împotriva protestatarilor, a mai transmis Reuters.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 16:26)

    Trebuia sa se abtina de la asemenea declaratii partinitoare cat timp se afla in India. Esti acolo sa imbunatatesti relatiile bilaterale, nu sa lovesti intr-un partener comercial de-al Indiei.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 18:03)

      Daca erai tu in Iran tot așa gândeai? Meri mă

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 18:13)

      El e în Transnistria și și-ar dori să trăiască în Iran.

      Doar poate visa la nivelul de viață din Iran. 

      1.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 18:59)

      Daca eram in Iran imi picau rau sa-i vad pe Israelieni, Americani si Europeni instigand si finantand si inarmand pt insurectie si razboi civil. Protestele legitime au fost confiscate de catre Cia si Mossad, cum ei insisi recunosc prea bine.

      1.4.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 19:58)

      Mertz este un borfaș!

      1.5.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.3)
      (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 20:43)

      au omorat 200 ?oameni, aia au familii, toti cei de la proteste au fost filmati, risca puscaria persecutari. la fel cei ce au tras, regimul, vor merge pana la capat daca au pornit-o pe drumul asta, vezi ceausescu, ori ne omora el ori noi pe el.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 17:27)

    Nimic nu este mai evident decit atunci cind Cancelarul afirma cum este in strinsa legatura cu Trump si cu toate natiunile din UE .

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 18:01)

    Unul dintre cei mai buni premieri ai Germaniei recente. Merkel o incapabilă care a încuraja războiul și imigrația ilegala

    1. 3.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
      (mesaj trimis de prostul scolii în data de 13.01.2026, 18:10)

      Mekel a facut Germania bogata,nu furerul asta!

      acum,doar cheltuie si se imprumuta,ind chimica relocata in China din cauza NS1 SI 2,automobilele in avarie datorita cotoroantei vaxer,au descoperit si ei solutia romaneasca,tiparire titluri de stat si consum!

      ma intreb,daca aproape tot ce folosim e chinezesc,cum chinezii sunt platiti cu 300 dolari si marii profesori de generala,liceu si facultati de sTop iau 2000 dolarei si o freca cu nonsalanta,bujetarii tot pe acolo pt o frectie de situatii,e ceva putred in Danemarca(pardonmin Romania),in DK vine acum oranjutanulla albit! 

      3.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 3.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 18:16)

      Ți-e foame în Transnistria?

      Ți-e frig?

      Fă-te mă profesor, mă deșteptule, dacă nu mai poți de grija lor. 

