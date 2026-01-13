Friedrich Merz: „Conducerea Iranului îşi trăieşte ultimele săptămâni”

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că, în opinia sa, conducerea Iranului se află în „ultimele zile şi săptămâni”, întrucât se confruntă cu proteste pe scară largă, potrivit Reuters.

Conform Reuters, demonstraţiile din Iran s-au transformat de la un protest la adresa dificultăţilor economice grave la apeluri pentru căderea regimului clerical din Republica Islamică, instaurat din 1979.

„Presupun că asistăm acum la ultimele zile şi săptămâni ale acestui regim”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz în timpul unei vizite în India, punând la îndoială legitimitatea conducerii iraniene, a informat sursa menţionată.

Merz a precizat că Germania este în strânsă legătură cu Statele Unite şi cu guvernele europene în ceea ce priveşte situaţia din Iran şi a cerut Teheranului să pună capăt represiunii sângeroase împotriva protestatarilor, a mai transmis Reuters.