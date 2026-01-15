George Simion, prezent pe scena din Piaţa Universităţii

Liderul AUR, George Simion, susţine că protestul reprezintă un semnal de alarmă din partea celor care s-au săturat „să plătească nota de plată a politicienilor”, potrivit Realitatea.net.

„Vă mulţumesc că aţi venit într-un număr atât de mare în ciuda frigului de afară şi în ciuda celor care urăsc Tricolorulur şi urăsc neamul românesc. De aici, din Piaţa Universităţii, un loc sfânt unde a curs sânge pentru libertatea românilor, protestăm şi strigăm împotriva cenzurii, împotriva celor care încearcă să reinstaureze dictatura şi să ne fure drepturile, împotriva celor care au anulat alegerile, împotriva celor care calcă în picioare opoziţia reprezentată de poporul român. Vreau să vă anunţ că nu trebuie tolerată nicio manifestare antisemită şi orice membru AUR va fi exclus dacă face aşa ceva. Dar totodată nu trebuie tolerată nicio manifestare antiromânească. Cum a îndrăznit deputatul Silviu Vexler?”, le-a transmis George Simion protestatarilor, de pe scena din Piaţa Universităţii, a relatat Realitatea.net.

Conform sursei citate, organizatorii transmit că manifestaţia va fi una paşnică, însă mesajul principal este ferm: oprirea austerităţii şi găsirea unor soluţii reale pentru îmbunătăţirea nivelului de trai.