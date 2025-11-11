Grindeanu: Declaraţiile Oanei Gheorghiu - populiste şi iresponsabile

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, marţi, că declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu privind pensiile magistraţilor se înscriu în registrul "declaraţiilor politice populiste şi iresponsabile", însă populismul nu se sancţionează penal în România şi, ca urmare, în opinia sa, reacţia Consiliului Superior al Magistraturii este "exagerată".

"Apreciez demersul preşedintelui Nicuşor Dan de a iniţia o consultare cu partidele din coaliţie pe un subiect crucial pe care Guvernul, din păcate, nu a reuşit să îl gestioneze corespunzător. Până la discuţia pe fond, trebuie ca lucrurile să fie corect setate. Declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu se înscriu în registrul declaraţiilor politice populiste şi iresponsabile, însă populismul nu se sancţionează penal în România. De aceea, consider drept o reacţie exagerată demersul CSM. Orice om politic are dreptul la opinie indiferent că este la putere sau în opoziţie", a scris Grindeanu, pe Facebook.

El a adăugat că îşi doreşte să se ajungă rapid la o formă a legii privind pensiile magistraţilor care să fie constituţională.

"Dincolo de retorica politică, acesta a fost mereu obiectivul PSD: să îndeplinim jalonul şi să atragem banii din PNRR, în loc să creştem taxe. Trebuie să depăşim tensiunile şi nivelul declaraţiilor politice şi să demonstrăm maturitate politică, nu orgolii. Răspunderea este mare: nu ne putem juca cu astfel de subiecte, chiar dacă unii cred că acest lucru este aplaudat pe reţelele de socializare. PSD este pregătit să deblocheze situaţia pentru identificarea unei soluţii instituţionale care să rezolve problema pensiilor magistraţilor şi să ne permită să luăm cele 231 de milioane de euro din PNRR", a transmis liderul social-democrat.