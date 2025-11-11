Guvernul Republicii Moldova negociază preluarea infrastructurii Lukoil de la Aeroportul Internaţional Chişinău

Guvernul Republicii Moldova a început negocierile cu compania rusă Lukoil pentru preluarea infrastructurii energetice de la Aeroportul Internaţional Chişinău, ca parte a procesului de implementare a sancţiunilor impuse de Statele Unite companiei ruse luna trecută, relatează Reuters.

Directorul aeroportului, Sergiu Spoială, a declarat că discuţiile sunt „într-un stadiu avansat”, iar autorităţile analizează mai multe scenarii pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu combustibil de aviaţie.

„Am emis o propunere în numele aeroportului şi negocierile sunt acum în desfăşurare. Analizăm mai multe scenarii şi cred că lucrurile merg bine. Mă aştept să avem rezultate în următoarele trei zile”, a precizat Spoială.

Executivul de la Chişinău, condus de o administraţie pro-europeană, intenţionează să cumpere infrastructura Lukoil, inclusiv depozitele de combustibil, pentru a garanta funcţionarea neîntreruptă a aeroportului. Ministerul Energiei a anunţat că urmăreşte „o soluţie cât mai avantajoasă pentru statul moldovean”.

Săptămâna trecută, ministrul Energiei Dorin Junghietu a declarat că Lukoil va trebui să îşi înceteze operaţiunile în Moldova până la 21 noiembrie, în conformitate cu sancţiunile americane impuse companiei, acuzată de legături economice cu războiul din Ucraina.

Guvernul de la Chişinău a transmis totuşi o cerere de exceptare temporară pentru a evita perturbări majore în aprovizionarea populaţiei.

Lukoil-Moldova administrează 110 staţii de alimentare cu benzină şi motorină şi deţine singurele facilităţi de alimentare pentru aeronave din Republica Moldova.