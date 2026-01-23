HRANA, ONG: Cel puţin 5.000 de morţi în revoltele din Iran

Cel puţin 5.000 de persoane au fost ucise în revoltele care au zguduit Iranul la începutul acestei luni, marea majoritate fiind demonstranţi, a semnalat vineri un ONG din SUA, în timp ce un alt ONG a observat o ridicare parţială a restricţiilor impuse de autorităţile de la Teheran asupra aplicaţiilor de mesagerie şi de lucru, potrivit AFP.

Conform sursei citate, ONG-ul american ”Human Rights Activists News Agency (HRANA)” a confirmat 5.002 decese, dintre care 4.714 în rândul protestatarilor, inclusiv 42 de minori, 207 membri ai forţelor de securitate şi 39 de trecători.

Aceeaşi organizaţie investighează alte 9.787 de posibile decese şi estimează că cel puţin 26.852 de persoane au fost arestate, dar activitatea sa de verificare, la fel şi a altor ONG-uri, este complicată de întreruperea internetului impusă de autorităţile iraniene pe 8 ianuarie, comunicaţiile online fiind acum reluate parţial, a relatat AFP.

Autorităţile iraniene au publicat miercuri un bilanţ provizoriu al deceselor de 3.117 decese, dintre care marea majoritate, respectiv 2.427, au fost menţionaţi în acest bilanţ ca „martiri”, adică membri ai forţelor de securitate sau trecători, ceilalţi fiind menţionaţi ca „răzvrătiţi”, adică protestatari, potrivit sursei citate.

Autorităţile de la Teheran au descris revoltele violente începute pe 28 decembrie ca fiind orchestrate din exterior, în special de către SUA şi Israel, şi pe 8 ianuarie au tăiat accesul la internet, pentru a împiedica protestatarii să se organizeze şi să comunice cu străinătatea, a mai transmis AFP.