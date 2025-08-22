Premiul Nobel pentru pace este una dintre ambiţiile preşedintelui Trump. Calea sigură către acest obiectiv o reprezintă obţinerea unei păci în Ucraina care să ascundă cât mai mult din eşecul coaliţiei occidentale de a opri Rusia.

Ironia istoriei ar putea face ca Donald Trump să contribuie mai mult la obţinerea unei alte păci durabile, între marile puteri asiatice China şi India.

Se pare că oficialii administraţiei de la Washington au estimat greşit efectul ameninţărilor cu noi sancţiuni şi tarife pentru ţările care cumpără petrol din Rusia, mai ales în actual context global, marcat de creşterea cadenţei marşului către multipolaritate.

De ce? Deoarece au "uitat" că principalii importatori sunt China şi India, care susţin cu orice ocazie că asigurarea securităţii energetice este primordială.

Imediat după ce India a fost ameninţată cu introducerea unor tarife punitive pentru exporturile către SUA dacă mai cumpără petrol rusesc, răspunsul autorităţilor de la Delhi a inclus atât necesitatea asigurării energiei ieftine pentru populaţie, dar a subliniat şi ipocrizia autorităţilor americane şi europene, care continuă să cumpere gaze, alţi combustibili fosili, dar şi uraniu din Rusia.

Iar unul dintre primele efecte a fost reluarea dialogului dintre China şi India, după mulţi ani de escaladare a tensiunilor şi introducerea unor sancţiuni comerciale din partea Chinei.

Primul semnal a fost declaraţia premierului indian Narendra Modi privind participarea sa la întâlnirea la nivel înalt a organizaţiei SCO (Shanghai Cooperation Organization), care în acest an se va desfăşura la Tianjin.

A urmat vizita ministrului chinez de externe Wang Yi la Delhi, unde acesta a declarat că India şi China trebuie să se considere reciproc "parteneri", nu "adversari sau ameninţări".

Ministrul indian de externe, Subrahmanyam Jaishankar, a declarat că trebuie depăşită cât mai repede această perioadă dificilă a relaţiilor dintre India şi China.

În comunicatul de presă de pe site-ul Ministerului de Externe din China se arată că "ambele părţi au subliniat că orientările strategice ale liderilor Indiei şi Chinei joacă un rol de neînlocuit şi crucial în dezvoltarea relaţiilor dintre India şi China", iar "o relaţie bilaterală stabilă, cooperantă şi orientată spre viitor este în interesul reciproc al celor două ţări pentru a-şi realiza pe deplin potenţialul de dezvoltare".

Mai mult, "ambele părţi au convenit să menţină împreună pacea şi liniştea în zonele de frontieră prin consultări amiabile", precum şi "facilitarea fluxurilor comerciale şi investiţionale între cele două ţări prin măsuri concrete".

Comunicatul are implicaţii majore şi din punct de vedere al construirii unei noi structuri geopolitice, în condiţiile în care "ambele părţi au convenit să susţină multilateralismul, să îmbunătăţească comunicarea cu privire la problemele internaţionale şi regionale majore, să menţină un sistem comercial multilateral bazat pe norme, cu Organizaţia Mondială a Comerţului în centrul său".

Poate cel mai important punct îl reprezintă angajamentul celor două ţări de a "promova o lume multipolară, care să protejeze interesele ţărilor în curs de dezvoltare".

Informaţii ulterioare din presa indiană arată că deja au fost luate primele măsuri pentru reluarea exporturilor chineze de pământuri rare şi îngrăşăminte chimice către India, precum şi a legăturilor aeriene directe dintre cele două ţări.

Peter Navarro, consilierul pentru comerţ al Casei Albe, a scris recent în Financial Times că "India acţionează ca un centru global de compensare pentru petrolul rusesc, transformând ţiţeiul supus embargoului în exporturi de mare valoare, oferind în acelaşi timp Moscovei dolarii de care are nevoie".

Se pare că oficialul american a uitat că o mare parte a tranzacţiilor dintre India şi Rusia se face în propriile monede, inclusiv prin accesul la sistemul de decontare a tranzacţiilor interbancare dezvoltat de Rusia.

Navarro a mai adăugat că dependenţa Indiei de petrolul rusesc este "oportunistă şi subminează profund eforturile mondiale de izolare a economiei de război a lui Putin". Oare nu se poate spune că la fel de oportunistă este şi dependenţa Europei de gazele lichefiate din SUA, după "accidentul" Nord Stream?

Oricum, presiunile americane, indiferent de canalele pe care sunt exercitate, par să nu mai aibă forţa de altădată.

Într-un discurs rostit cu ocazia sărbătoririi Zilei Independenţei Indiei, 15 august 1947, premierul Narendra Modi a adoptat un ton provocator şi a promis să protejeze fermierii din ţara sa în faţa tarifelor ridicate impuse de administraţia Trump.

"Modi va sta ca un zid împotriva oricărei politici care le ameninţă interesele. India nu va face niciodată compromisuri când vine vorba de protejarea intereselor fermierilor noştri", a declarat premierul indian, conform unei ştiri de la Al Jazeera.

O ştire recentă de la Bloomberg arată că India şi China au convenit "să exploreze posibilitatea delimitării frontierei disputate, o măsură cheie în direcţia soluţionării disputelor teritoriale vechi de zeci de ani".

Cei doi giganţi asiatici au ajuns aici pe fondul "încercărilor de recalibrare a relaţiilor în contextul tensiunilor dintre India şi SUA". Cu alte cuvinte, au fost obligaţi să-şi reevalueze relaţiile pe fondul presiunilor americane, la fel cum s-a ajuns şi la colaborarea tot mai strânsă dintre China şi Rusia.

Rezolvarea unui conflict mocnit de zeci de ani sigur merită un Nobel pentru pace. Pentru Ucraina se va acorda doar o diplomă de participare.