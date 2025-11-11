INS: Bucureşti are mai mulţi turişti străini decât români

Bucureştiul este singura destinaţie turistică din ţara noastră unde numărul vizitatorilor străini îl depăşeşte pe cel al turiştilor români, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS) pentru primele nouă luni ale anului 2025.

Capitala a înregistrat un procent de 53,7% turişti străini din totalul sosirilor, fiind urmată de judeţele Ilfov (42,6%), Timiş (29,6%) şi Sibiu (28,7%). La polul opus, cele mai scăzute ponderi ale vizitatorilor din afara ţării se regăsesc în judeţele Vaslui (3,7%), Caraş-Severin (3,6%), Gorj (3,7%), Olt (3,2%), Constanţa (2,8%) şi Vâlcea (2,1%).

Pe de altă parte, cu 458 de mii de turişti care au vizitat Sibiul în primele 9 luni ale anului, judeţul se află pe locul 5 într-un clasament naţional, fiind depăşit doar de Constanţa (1,74 milioane), Bucureşti (1,48 milioane), Braşov (1,04 milioane) şi Cluj (504 mii).

În Sibiu se practică turismul de tip „touch and go”. Aşa se numeşte exerciţiul pentru piloţii companiilor aeriene pe aeroport. Prin aşa numitul ”touch and go” se exersează aterizarea, însă pista e doar atinsă de către aeronavă, aceasta urmând apoi să decoleze din nou, fără să oprească pe aeroport. Potrivit datelor analizei INS, acelaşi sistem se întâmplă şi în turismul din oraş: venit, făcut o poză şi plecat.

Cu toate acestea, Sibiul se află pe locul 36 la nivel naţional după media zilelor de înnoptare a turiştilor. Cu 1,57 de nopţi dormite aici în medie, Sibiul depăşeşte doar judeţele Călăraşi, Vaslui, Galaţi, Ilfov, Arad şi Satu Mare.

Sibiul e depăşit la media de înnoptări inclusiv de Teleorman, un judeţ unde în primele 9 luni ale anului au înnoptat doar 2.207 turişti.

Reprezentanţii Asociaţiei Judeţene de Turism Sibiu explică această situaţie prin metodologia de colectare a datelor statistice, care nu unifică înregistrările turiştilor ce vizitează mai multe localităţi din acelaşi judeţ. „Dacă un turist stă trei sau patru zile în Sibiu, dar în locaţii diferite, el apare în sistem ca mai mulţi turişti, fiecare cu o singură înnoptare”, a declarat Alin Chipăilă, preşedintele Asociaţiei, pentru Turnul Sfatului.