Japonia investeşte peste 6 miliarde dolari în drone kamikaze turceşti şi SeaGuardian americane

Guvernul japonez intenţionează să aloce în următorul an peste 1 trilion de yeni (aproximativ 6,3 miliarde dolari) pentru achiziţia de drone destinate Forţelor de Autoapărare, ca parte a unei strategii de consolidare rapidă a capacităţilor ofensive şi de recunoaştere, transmite ArmyRecognition, de la care relatăm cele ce urmează.

Planul include drone kamikaze uşoare, precum modelul turcesc KARGU, testat în conflictul din Ucraina, dar şi variante israeliene, australiene şi spaniole, capabile de desfăşurare rapidă şi cu costuri reduse. În paralel, Tokyo va continua achiziţia dronelor americane de supraveghere MQ-9B SeaGuardian, folosite pentru monitorizarea zonelor maritime.

Deşi Japonia urmăreşte dezvoltarea propriei industrii de drone, oficialii admit că nevoile operaţionale urgente impun utilizarea echipamentelor existente. Programul intern, derulat de Mitsubishi Heavy Industries şi Agenţia pentru Achiziţii, Tehnologie şi Logistică, vizează dezvoltarea de drone de sprijin combat echipate cu inteligenţă artificială, cu teste programate pentru 2025, potrivit sursei citate.

Bugetul pe 2025 prevede 41,5 miliarde yeni (circa 261 milioane dolari) pentru dronele MQ-9B şi 3,2 miliarde yeni (20 milioane dolari) pentru drone mici de atac, destinate apărării insulelor sud-vestice.