Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

JD Vance: ”Europa a apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei”

S.B.
Internaţional / 23 ianuarie, 07:39

JD Vance: ”Europa a apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei”

Vicepreşedintele JD Vance a criticat dur, joi, ţările europene, spunând că acestea se îndreaptă spre ceea ce el a numit „sinuciderea civilizaţiei”, informează news.ro.

„Europa a apucat cu siguranţă pe această cale, din fericire, nu a ajuns încă acolo, dar a apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei”, a spus Vance într-un interviu acordat Newsmax.

Vicepreşedintele a precizat că criticile administraţiei Trump la adresa Europei provin din dorinţa de a o vedea consolidându-se din punct de vedere politic, economic şi militar.

„Împărtăşim un patrimoniu civilizaţional comun. Nu poţi să-ţi conduci economia spre prăpastie. De ce ne pasă de NATO? Pentru că vrem ca Europa să fie capabilă să se apere, dacă, Doamne fereşte, ar fi invadată. De fapt, noi iubim Europa”, a spus el.

Nu este pentru prima dată când JD Vance atacă Europa. În calitate de vicepreşedinte, a făcut-o prima dată în februarie anul trecut, când, abia instalat la Casa Albă, a şocat audienţa la Conferinţa de Securitate de la Munchen cu un discurs ostil la adresa Europei, criticată pentru politicile în domeniul imigraţiei, pentru practicile sale democratice şi pentru ceea ce Vance a numit îngrădirea libertăţii de exprimare.

Teza „prăbuşirii civilizaţiei” Europei apare şi în strategia de securitate naţională a Casei Albe.

Aceste noi critici ale lui JD Vance vin după ce preşedintele Donald Trump însuşi criticase Europa la începutul acestei săptămâni şi o ameninţase cu tarife înainte de a face un pas înapoi la Davos.

În ceea ce-i priveşte, liderii Uniunii Europene au dat dovadă de o încredere calmă, când s-au adresat jurnaliştilor după o reuniune extraordinară convocată la Bruxelles pentru a discuta despre relaţia transatlantică, scrie CNN. Reuniunea lor s-a prelungit până târziu în noapte, liderii analizând atât evenimentele diplomatice tumultoase din ultima săptămână, când preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va anexa Groenlanda, cât şi modalităţile de a respinge presiunile nedorite în viitor.

Preşedintele Consiliului UE, Antonio Costa, a declarat că blocul european consideră că „relaţiile dintre ţări şi aliaţi trebuie gestionate într-un mod cordial şi respectuos”, în timp ce preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lăudat poziţia „fermă, dar fără escaladare” a blocului faţă de SUA, într-o aluzie voalată la atacurile virulente ale administraţiei Trump, în online şi în discursurile din această săptămână.

Limbajul liderilor UE a reflectat gravitatea evenimentelor din jurul Groenlandei, Costa dorind ca blocul să „colaboreze constructiv cu SUA”, în timp ce von der Leyen a promis investiţii mai mari în Groenlanda, inclusiv o creştere a cheltuielilor pentru securitate.

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 07:50)

    Cum poate vorbi un ghiogar de civilizatie?

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 08:12)

      Pentru ca e evident cu ochiul liber pentru oricine ca se duce la gunoi Europa, cel putin vestul ei. Da, e foarte frumos acolo, dar tendinta nu e de mai bine. Cum sa o colonizezi cu zeci de milioane de musulmani din Africa si Asia si cu indieni (ca asta e, colonizare facuta de catre elite care respira ideologie profunda de stanga, chiar daca sunt in grupuri ca PPE) si sa pui accent pe tot felul de politici woke, ca tot pachetul ESG?

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 08:47)

    Daca Trompa si Vance sint civilizatia, atunci nu ma deranjeaza sa ne indepartam de ea.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

23 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

23 ianuarie
Ediţia din 23.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0936
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3572
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4897
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8588
Gram de aur (XAU)Gram de aur676.7196

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb