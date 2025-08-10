JD Vance: Un acord de pace Rusia-Ucraina va lăsa ambele părţi nemulţumite

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a declarat că o soluţie negociată pentru războiul dintre Rusia şi Ucraina este puţin probabil să mulţumească pe deplin vreuna dintre părţi, estimând că atât Moscova, cât şi Kievul vor rămâne „nemulţumite” de un eventual acord de pace, relatează Reuters.

El a subliniat că Washingtonul urmăreşte un compromis pe care să îl poată accepta ambele state:

„Nu va face pe nimeni foarte fericit. La finalul zilei, atât ruşii, cât şi ucrainenii, probabil, vor fi nemulţumiţi”, a spus Vance într-un interviu acordat Fox News, difuzat duminică.

Declaraţiile vin după ce preşedintele Donald Trump a anunţat, vineri, că se va întâlni pe 15 august, în Alaska, cu liderul rus Vladimir Putin, pentru a negocia încheierea războiului. Potrivit lui Trump, planul ar include „un schimb de teritorii, în beneficiul ambelor părţi”.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins sâmbătă această idee, invocând Constituţia ţării şi afirmând că „ucrainenii nu îşi vor oferi teritoriul în dar ocupanţilor”.

Vance a precizat că SUA lucrează la organizarea unei întâlniri între Trump, Putin şi Zelenski, dar consideră că nu ar fi utilă o discuţie directă între liderii Rusiei şi Ucrainei înainte de consultarea cu preşedintele american. Un oficial al Casei Albe a confirmat pentru Reuters că Trump este deschis la ideea unui summit trilateral în Alaska, însă planul actual prevede doar o întâlnire bilaterală cu Putin.

După anunţul lui Trump, Ucraina şi principalii săi aliaţi europeni - liderii Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen - au emis o declaraţie comună prin care reafirmă că „frontierele internaţionale nu trebuie modificate prin forţă” şi că „pacea în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”.

Zelenski a transmis pe reţelele sociale un mesaj de mulţumire „tuturor celor care sunt alături de Ucraina”, subliniind că sfârşitul războiului trebuie să fie „echitabil” şi să protejeze securitatea Europei.

Mesajele au fost coordonate cu discuţiile purtate de Zelenski cu liderii europeni şi cu întâlnirile dintre oficiali ucraineni, europeni şi JD Vance, sâmbătă, lângă Londra. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat duminică, la ARD, că „speră şi presupune” că Zelenski va fi implicat în viitoarea întâlnire.