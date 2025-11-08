Justiţia turcă a emis mandate de arestare pentru „genocid” pe numele lui Netanyahu şi al altor oficiali israelieni

Justiţia din Turcia a emis mandate de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu şi al mai multor oficiali de rang înalt din Israel, acuzaţi de „genocid şi crime împotriva umanităţii” comise în Fâşia Gaza, transmite AFP.

Potrivit Parchetului general din Istanbul, printre cei vizaţi se numără ministrul apărării Israël Katz, ministrul securităţii naţionale Itamar Ben Gvir şi şeful Statului Major israelian Eyal Zamir. În total, 37 de persoane sunt incluse pe lista suspecţilor, însă autorităţile turce nu au publicat integral numele acestora.

Parchetul acuză „genocidul şi crimele împotriva umanităţii comise în mod sistematic de către statul israelian în Gaza”, menţionând şi atacul asupra Spitalului prieteniei turco-palestiniene, construit de Turcia şi bombardat în martie de armata israeliană, care a susţinut că unitatea medicală era utilizată de luptători Hamas.

Turcia este printre cele mai critice state la adresa războiului dus de Israel în enclava palestiniană şi s-a alăturat în 2024 procedurii pentru genocid intentate de Africa de Sud împotriva Israelului la Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ).