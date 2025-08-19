Kaja Kallas: Un nou pachet de sancţiuni contra Rusiei va fi gata până luna viitoare

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a declarat că Uniunea Europeană va continua să lovească economia de război a Rusiei şi că un nou pachet de sancţiuni împotriva Moscovei ar trebui finalizat până luna viitoare, relatează Reuters.

Declaraţia a fost făcută după summitul virtual al Consiliului European pe tema Ucrainei, desfăşurat la o zi după întâlnirea extraordinară de la Washington dintre preşedintele american Donald Trump, liderul ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni.

Kallas a afirmat că „unitatea liderilor UE a fost vizibilă” şi că securitatea Ucrainei, împreună cu sancţiunile contra Rusiei, vor fi principalele subiecte la reuniunile de săptămâna viitoare ale miniştrilor apărării şi de externe ai Uniunii.

„În Putin nu se poate avea încredere pentru a respecta promisiuni sau angajamente. De aceea, garanţiile de securitate trebuie să fie suficient de solide şi credibile pentru a descuraja Rusia să se regrupeze şi să atace din nou”, a scris Kallas pe platforma X.