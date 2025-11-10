Kremlinul a calificat drept „iluzorie” speranţa Kievului de a obţine o victorie militară împotriva Rusiei

Kremlinul a declarat luni că speranţa Kievului de a pune capăt războiului cu Rusia prin mijloace militare este „iluzorie”, în contextul în care armata rusă a anunţat cucerirea a trei sate pe frontul de est al Ucrainei, transmite AFP.
„Europenii cred că Ucraina poate câştiga războiul şi că le poate apăra interesele prin mijloace militare. Aceasta este o convingere iluzorie”, a afirmat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, citat de agenţia franceză. „Situaţia pe front arată contrariul”, a adăugat el.
Potrivit unui comunicat al Ministerului rus al Apărării, forţele Moscovei au ocupat localităţile Nove şi Slodkie din regiunea Zaporojie, precum şi Gnativka, situată în regiunea Doneţk.
Peskov a reiterat că sfârşitul conflictului va fi posibil doar „atunci când Rusia îşi va fi atins toate obiectivele stabilite la început”, printre care se numără renunţarea Ucrainei la aderarea la NATO şi cedarea regiunilor Doneţk, Lugansk, Herson, Zaporojie şi a Peninsulei Crimeea, anexată de Moscova în 2014.
Conducerea de la Kiev şi aliaţii occidentali resping aceste condiţii ca fiind inacceptabile, cerând retragerea completă a trupelor ruse de pe teritoriul ucrainean.
În pofida unor eforturi diplomatice susţinute de preşedintele american Donald Trump, nu s-au înregistrat până acum progrese semnificative.
Potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor Institutului pentru Studierea Războiului (ISW) şi ale proiectului Critical Threats Project (CTP), la sfârşitul lunii octombrie 2025 armata rusă controla în totalitate sau parţial 19,2% din teritoriul ucrainean.
1. Încotro ne îndreptăm?
(mesaj trimis de Ewiak Ryszard în data de 10.11.2025, 15:38)
Cu referire la perioada curentă, Iisus a anunțat: "Când mai târziu veţi auzi despre bătăliile, apoi frământările războiului [acesta este anunțul unui război major care va preceda împlinirea semnului], să nu vă înspăimântaţi, pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri. Dar împlinirea [semnului = un război nuclear] nu imediat" (Luca 21:9).
În Cartea lui Daniel citim: "Şi [regele nordului = Rusia începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea (Daniel 11:27)] se va întoarce în ţara lui cu multe bunuri [1945], iar inima lui va fi împotriva legământului sfânt [ostilitate față de creștini]. El va acţiona [mare activitate în arena internaţională] şi se va întoarce în ţara lui [dezintegrarea Pactului de la Varșovia și a Uniunii Sovietice. Un militar rus s-au întors în ţara lor]. La timpul fixat se va întoarce [aceasta semnifică un război major. Rusia își va recăpăta influența pe care a pierdut-o după prăbușirea URSS. UE și NATO se vor destrăma. Multe țări din fostul bloc estic se vor întoarce la o alianță militară cu Rusia]. Şi va intra la sud [acesta va fi începutul războiului nuclear. Detonatorul va fi conflictul etnic (Matei 24:7)], dar nu va mai fi ca înainte [al Doilea Război Mondial] și mai târziu [aceasta este un avertisment cu privire la un alt război major]" (Daniel 11:28,29).
Atunci va avea loc o intervenție directă a SUA și război nuclear la nivel mondial (Daniel 11:30a).
Aceasta va fi un măcel reciproc. Va fi folosită "o sabie scurtă de mare putere" (Apocalipsa 6:4).
Acesta va fi și începutul zilei judecății (Apocalipsa 1:10).
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 10.11.2025, 15:54)
Putin este eroul care poate reinventa planeta asta murdara!!!!