Kremlinul a calificat drept „iluzorie” speranţa Kievului de a obţine o victorie militară împotriva Rusiei

Kremlinul a declarat luni că speranţa Kievului de a pune capăt războiului cu Rusia prin mijloace militare este „iluzorie”, în contextul în care armata rusă a anunţat cucerirea a trei sate pe frontul de est al Ucrainei, transmite AFP.

„Europenii cred că Ucraina poate câştiga războiul şi că le poate apăra interesele prin mijloace militare. Aceasta este o convingere iluzorie”, a afirmat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, citat de agenţia franceză. „Situaţia pe front arată contrariul”, a adăugat el.

Potrivit unui comunicat al Ministerului rus al Apărării, forţele Moscovei au ocupat localităţile Nove şi Slodkie din regiunea Zaporojie, precum şi Gnativka, situată în regiunea Doneţk.

Peskov a reiterat că sfârşitul conflictului va fi posibil doar „atunci când Rusia îşi va fi atins toate obiectivele stabilite la început”, printre care se numără renunţarea Ucrainei la aderarea la NATO şi cedarea regiunilor Doneţk, Lugansk, Herson, Zaporojie şi a Peninsulei Crimeea, anexată de Moscova în 2014.

Conducerea de la Kiev şi aliaţii occidentali resping aceste condiţii ca fiind inacceptabile, cerând retragerea completă a trupelor ruse de pe teritoriul ucrainean.

În pofida unor eforturi diplomatice susţinute de preşedintele american Donald Trump, nu s-au înregistrat până acum progrese semnificative.

Potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor Institutului pentru Studierea Războiului (ISW) şi ale proiectului Critical Threats Project (CTP), la sfârşitul lunii octombrie 2025 armata rusă controla în totalitate sau parţial 19,2% din teritoriul ucrainean.