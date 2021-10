Utilizatorii reţelelor Whatsapp, Facebook şi Instagram, inclusiv cei din România, sunt afectaţi în această seară din cauza indisponibilităţii acestor servicii, toate trei fiind deţinute de Facebook, potrivit Agerpres.

Utilizatorii care au încercat să intre pe versiunea de desktop a WhatsApp au fost întâmpinaţi cu mesaje privind lipsa conectării "This site can't be reached" sau "Computer neconectat. Asiguraţi-vă că computerul dvs. are o conexiune activă la internet", în timp ce pe versiunea de aplicaţie mesajele nu se transmit.

La conectarea pe Facebook, mesajul este "This site can't be reached. Check if there is a typo in ro-ro.facebook.com. If spelling is correct, try running Windows Network Diagnostics". Acelaşi mesaj apare şi la încercarea de conectare pe Instagram.

Utilizatorii serviciilor Facebook şi ale aplicaţiilor Instagram, WhatsApp şi Messenger nu şi-au putut accesa luni conturile în diverse părţi ale lumii, a informat portalul Downdetector care citează utilizatorii, transmite şi EFE.

Zeci de mii de utilizatori de Internet din România, Statele Unite, Mexic, Franţa, Norvegia, Grecia şi alte ţări au raportat că nu au putut accesa serviciile Facebook şi Instagram.

La aplicaţia WhatsApp, când utilizatorii trimit mesaje, apare mesajul "se conectează" şi pictograma ceasului, dar conţinutul nu este trimis la destinatar.