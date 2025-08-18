LaLiga: Celta Vigo - Getafe, scor 0-2

Formaţia Celta Vigo, cu Ionuţ Radu în poartă, a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de echipa Getafe, în prima etapă din LaLiga, potrivit news.ro.

Golurile au fost marcate de Liso '47 şi Uche '72.

Ionuţ Radu este legitimat la Celta Vigo din luna iunie.

Eşecul echipei românului a venit în contextul în care presa a scris că adversara Getafe are doar 15 jucători înscrişi.

Partidele Athletic Bilbao - FC Sevilla şi Espanol - Atletico Madrid au loc tot duminică.

Meciul Elche - Betis se va disputa luni, iar confruntarea Real Madrid - Osasuna va avea loc marţi.