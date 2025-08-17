Lavrov a discutat cu miniştrii de Externe din Turcia şi Ungaria, după summitul din Alaska

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a purtat sâmbătă convorbiri telefonice cu omologii săi din Turcia şi Ungaria, după summitul dintre preşedinţii SUA şi Rusia din Alaska, care nu a dus la un acord privind încheierea războiului din Ucraina, a anunţat diplomaţia de la Moscova, informează news.ro.
Potrivit ministerului rus de Externe, discuţia cu ministrul turc Hakan Fidan a avut loc la iniţiativa Ankarei şi a vizat rezultatele întâlnirii de nivel înalt dintre Vladimir Putin şi Donald Trump.
Turcia, membru NATO, a încercat în ultimii ani să menţină legături diplomatice cu ambele tabere şi să joace un rol de mediator.
Lavrov a discutat, de asemenea, cu ministrul ungar Peter Szijjarto despre ”criza ucraineană în contextul summitului Rusia-SUA”.
Ungaria şi-a păstrat relaţiile apropiate cu Moscova, contestând sancţiunile UE şi continuând cooperarea energetică cu Rusia, fapt ce a atras critici din partea aliaţilor occidentali ai Kievului.
Premierul ungar Viktor Orban a declarat sâmbătă, după întâlnirea Putin-Trump, că ”lumea este un loc mai sigur decât era ieri”, în timp ce alţi lideri europeni au subliniat că doar Ucraina are dreptul să decidă asupra propriului teritoriu.
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 17.08.2025, 12:21)
Lavrov, un experimentat mare om politic si diplomat, prefera cuvinte puţine dar clare, respecta adevarul,
ce deosebire uriasa fata de improscatorii irftini de mii si mii de minciuni pe zi de la kiev,
respect