Lavrov a discutat cu miniştrii de Externe din Turcia şi Ungaria, după summitul din Alaska

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a purtat sâmbătă convorbiri telefonice cu omologii săi din Turcia şi Ungaria, după summitul dintre preşedinţii SUA şi Rusia din Alaska, care nu a dus la un acord privind încheierea războiului din Ucraina, a anunţat diplomaţia de la Moscova, informează news.ro.

Potrivit ministerului rus de Externe, discuţia cu ministrul turc Hakan Fidan a avut loc la iniţiativa Ankarei şi a vizat rezultatele întâlnirii de nivel înalt dintre Vladimir Putin şi Donald Trump.

Turcia, membru NATO, a încercat în ultimii ani să menţină legături diplomatice cu ambele tabere şi să joace un rol de mediator.

Lavrov a discutat, de asemenea, cu ministrul ungar Peter Szijjarto despre ”criza ucraineană în contextul summitului Rusia-SUA”.

Ungaria şi-a păstrat relaţiile apropiate cu Moscova, contestând sancţiunile UE şi continuând cooperarea energetică cu Rusia, fapt ce a atras critici din partea aliaţilor occidentali ai Kievului.

Premierul ungar Viktor Orban a declarat sâmbătă, după întâlnirea Putin-Trump, că ”lumea este un loc mai sigur decât era ieri”, în timp ce alţi lideri europeni au subliniat că doar Ucraina are dreptul să decidă asupra propriului teritoriu.