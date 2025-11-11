Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Libra Internet Bank şi BID lansează noi programe de garantare pentru finanţarea IMM-urilor şi comunităţilor locale

A.B.
Bănci-Asigurări / 11 noiembrie, 15:58

Libra Internet Bank şi BID lansează noi programe de garantare pentru finanţarea IMM-urilor şi comunităţilor locale

Libra Internet Bank a semnat două convenţii de garantare cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID) - una privind garanţia de portofoliu pentru IMM-uri şi alta pentru garantarea individuală a proiectelor din mediul public -, consolidând parteneriatul strategic pentru sprijinirea dezvoltării economice şi a investiţiilor sustenabile din România, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Prin aceste convenţii, banca îşi extinde capacitatea de finanţare pentru antreprenori şi autorităţi locale, oferind garanţii de stat de până la 70% din valoarea creditelor acordate IMM-urilor, respectiv până la 80% pentru start-up-uri, companii inovatoare sau afaceri cu acţionariat feminin.

„Parteneriatul cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare ne oferă un cadru solid prin care putem sprijini antreprenorii români şi administraţiile locale să îşi transforme proiectele în realitate. Este un pas firesc în strategia noastră de a combina expertiza digitală cu finanţarea responsabilă, într-un mod care susţine inovaţia şi sustenabilitatea”, a declarat Lucian Anghel, Director General-Adjunct al Libra Internet Bank.

La rândul său, Dan Sandu, Director General al Băncii de Investiţii şi Dezvoltare, a subliniat că aceste instrumente de garantare sunt „adaptate nevoilor fiecărui segment economic”, oferind antreprenorilor acces mai uşor la credite pentru investiţii, digitalizare şi tranziţie verde, iar autorităţilor publice - posibilitatea de a finanţa proiecte strategice pentru infrastructură şi servicii publice.

Prin Convenţia de Garantare de Portofoliu, IMM-urile pot accesa credite pentru echipamente, tehnologii moderne, extinderea capacităţilor de producţie, eficienţă energetică şi capital de lucru, beneficiind de garanţii de stat între 70% şi 80%.

Prin Convenţia de Garantare Individuală, Libra Internet Bank va putea finanţa Unităţi Administrativ-Teritoriale (UAT), companii de utilităţi publice şi alte entităţi locale, pentru proiecte de dezvoltare durabilă cu garanţii de până la 80% din valoarea creditului şi maturităţi de până la 14 ani.

Toate proiectele finanţate vor respecta principiile DNSH (Do No Significant Harm) şi criteriile de sustenabilitate stabilite de BID şi Libra Internet Bank, contribuind la tranziţia verde şi consolidarea economiei locale.

