Liga 2: ASA Tg Mureş - Poli Iaşi, scor 4-0

Echipa ASA Tg Mureş a învins luni seara, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia Poli Iaşi, în etapa a 13-a din Liga 2, potrivit news.ro.

Târg-mureşenii au deschis scorul în minutul 18, prin Cosmin Bîrnoi, iar în minutul 31 l-au majorat, odată cu golul lui Antonio Cruceru. Bîrnoi a reuşit dubla în minutul 53, cu un şut din careu, pentru ca în minutul 68 Vlad Bogdan să stabilească rezultatul final, transformând o lovitură liberă.

ASA Tg Mureş - Poli Iaşi s-a încheiat 4-0, iar ardelenii sunt pe locul secund în Liga 2, cu 26 de puncte, la 7 lungimi în spatele liderului, Corvinul Hunedoara. Poli Iaşi este pe locul 10, cu 21 de puncte.