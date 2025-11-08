Livrarea gazelor într-un bloc din sectorul 5 a fost oprită din cauza unei defecţiuni la instalaţie

Livrarea gazelor naturale către un bloc de pe strada Năsăud din sectorul 5 al Capitalei a fost oprită, vineri seară, în urma unei defecţiuni la instalaţia comună de alimentare, potrivit unui comunicat Distrigaz Sud Reţele.

Compania a anunţat că, începând cu ora 22:11, a sistat temporar alimentarea cu gaze pentru imobilul de la numărul 77, bloc 2, scara D, măsura afectând 102 clienţi casnici şi non-casnici. Potrivit Distrigaz, oprirea a fost decisă „din motive de siguranţă”, până la remedierea defecţiunii de către o firmă autorizată de A.N.R.E.

„Instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele”, precizează compania.

Reluarea alimentării se va face doar după ce clienţii vor încheia contracte cu un operator economic autorizat pentru remedierea defecţiunilor şi efectuarea reviziei tehnice, urmând ca documentele justificative să fie transmise către Distrigaz.

Compania avertizează că, în cazul în care după reluarea alimentării se simte miros de gaze, locatarii trebuie să apeleze de urgenţă numerele 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperile şi să nu folosească aparate electrice sau surse de foc.

Incidentul are loc în contextul anchetei declanşate după explozia din 17 octombrie din cartierul Rahova, în urma căreia trei persoane au murit şi 13 au fost rănite. Deflagraţia a distrus complet două etaje ale unui bloc, iar anchetatorii verifică în prezent dacă angajaţii Distrigaz şi ai firmei subcontractate au respectat procedurile de siguranţă înainte de tragedie.

Cercetarea la faţa locului se desfăşoară cu dificultate, din cauza riscului de prăbuşire al structurii, iar experţii criminalişti folosesc drone şi roboţi pentru documentarea zonelor superioare. Ipoteza principală indică o scurgere de gaze, însă cauza exactă va fi stabilită de expertiza tehnică.