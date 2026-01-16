Lucian Enaru, Schneider Electric: "Datele reprezintă noul aur în domeniul nostru de activitate”

Utilizarea datelor este cel mai nou trend şi cea mai apreciată valoare de către partenerii Schneider Electric a afirmat Lucian Enaru, Country General Manager Schneider Electric România, Moldova şi Armenia, ieri, cu prilejul inaugurării noului sediu al companiei din ţara noastră.

Lucian Enaru a precizat: "Cei mai mulţi dintre partenerii noştri sunt interesaţi în utilizarea datelor, cel puţin pentru vizualizare, dar avem şi parteneri care doresc să le folosească pentru optimizarea proceselor, pentru luarea deciziilor şi pentru dezvoltarea proiectelor pe care le realizează cu inteligenţa artificială. Datele reprezintă noul aur în domeniul nostru de activitate”.

Domnia sa a menţionat că, odată cu dezvoltarea noilor capacităţi de producere a energiei electrice, cu dezvoltarea capacităţilor care folosesc energie regenerabilă, au apărut noi tehnologii, care se dezvoltă exponenţial prin utilizarea inteligenţei artificiale, ceea ce creşte necesitatea construirii unor centre performante de date, care să fie şi eficiente din punct de vedere energetic. Reprezentantul Schneider Electric România a spus că cererea privind realizarea de centre de date în 2030 va fi de patru ori mai mari comparativ cu anul 2023, mai ales că la nivel global se estimează că la sfârşitul acestui deceniu vor fi conectate 50 miliarde dispozitive IT.

Toate acestea se translatează într-un consum fantastic de energie şi în eficienţă energetică a afirmat Lucian Enaru care a mai spus că situaţia respectivă deschide noi oportunităţi pentru Schneider Electric, fie că este vorba despre clădiri, despre centre de date, despre soluţii în industrie şi infrastructură.

"Avem soluţii implementate deja în România sau în curs de implementare şi avem parteneriate pe toate segmentele, pornind de la infrastructura enegetică, până la centrele de date. De aceea, noi estimăm că anul 2026 va fi un an cel puţin la fel de bun precum 2025, adică un an de creştere, estimare bazată şi pe faptul că suntem poziţionaţi foarte bine ca partener de tehnologie în energie şi pe faptul că prin tehnologiile şi soluţiile pe care le oferim clienţilor două lucruri în plus: eficienţă energetică sau eficienţă de proces ori operare şi sustenabilitate. Toată activitatea companiei este inclusă în sloganul «Electrificăm, automatizăm, digitalizăm!»”, a spus Lucian Enaru.

• Electrificarea pune presiune pe reţelele de distribuţie

Domnul Enaru s-a referit şi la tendinţele actuale din piaţa energiei, menţionând că există o nouă configurare, un format nou, care include atât producătorii, consumatorii şi mixul energetic, cât şi costurile şi investiţiile realizate, ceea ce arată că există un potenţial uriaş de afaceri în acest domeniu de activitate.

"Toată lumea vorbeşte de electrificare, de disponibilităţile de energie. Tehnologiile noi sunt adaptate şi potenţate de electrificare. Odată cu electrificarea, avem tehnologii noi în piaţă, tehnologiile DC (curent continuu) sunt larg răspândite, fiind introduse din motive tehnice şi de performanţă. Estimarea este că până în anul 2030, aproape 80% din energia consumată acasă va fi consumată de echipamente DC”, a spus Lucian Enaru.

El a menţionat că în urma creşterii, în ultimii ani, numărului capacităţilor de producţie de energie din surse regenerabile, presiunea în reţelele electrice a crescut exponenţial, dar a precizat că ţara noastră ţine pasul cu acest trend şi a apreciat eforturile distribuitorilor de energie care fac permanent investiţii în reţele, atât în echipamente, cât şi în modernizare şi digitalizare.

În ceea ce priveşte digitalizarea şi utilizarea AI, reprezentantul Schneider Electric a arătat că se observă o tendinţă a tuturor actorilor din piaţa de energie de a încorpora noile tehnologii în activitatea depusă, în producţie şi în realizarea unor soluţii privind consumul de energie şi eficientizarea tuturor proceselor. Lucian Enaru a spus că firmele care ezită încă să folosească noile tehnologii vor fi nevoite, mai devreme sau mai târziu, să apeleze la ele, dacă doresc să rămână competitive în piaţă.

Reprezentantul Schneider Electric România a vorbit şi despre faptul că trăim într-o lume multipolară, unde au loc conflicte ce au efecte asupra lanţurilor de aprovizionare, asupra disponibilităţii materiilor prime, şi unde se alcătuiesc peste noapte alianţe ce influenţează producţia sau distribuţia de echipamente, lucruri care aduc o complexitate în plus actualului mediu de afaceri.

"Schneider Electric a fost influenţată de efectele lumii multipolare şi a fost nevoită să se adapteze la schimbarea lanţurilor de distribuţie, lanţurilor de aprovizionare cu materii prime şi a destinatarilor clasici de produse şi soluţii. În acelaşi timp asistăm la o efervescenţă în privinţa relocalizării capacităţilor de producţie din Asia către alte zone, în special în estul Europei. Pentru acest lucru este nevoie de investiţii în infrastructură şi în forţa de muncă instruită. Din păcate, ne confruntăm în acest moment, inclusiv în România, cu o acută lipsă a forţei de muncă instruită în domeniul energiei electrice”, a afirmat Lucian Enaru.

• Nou sediu pentru Schneider Electric România

Schneider Electric România a inaugurat, ieri, oficial noul său sediu central, situat în Bucureşti, în cadrul Globalworth Campus. Cu o suprafaţă de aproximativ 2.300 metri pătraţi, acesta reflectă principiile care definesc Schneider Electric la nivel global: eficienţă, digitalizare, responsabilitate faţă de mediu şi grijă pentru oameni.

Noul spaţiu este complet digitalizat, iar performanţele sale energetice şi climatice pot fi monitorizate în timp real datorită soluţiilor software dezvoltate chiar de companie. Astfel, prin aplicaţia Zeigo, compania urmăreşte amprenta de carbon şi evoluţia planurilor de decarbonizare, în timp ce Resource Advisor oferă o imagine completă asupra consumului de energie şi a emisiilor de CO2. Toate aceste date sunt afişate transparent, pe ecranele din birou, astfel încât atât echipa, cât şi vizitatorii pot vedea live rezultatele eforturilor de sustenabilitate ale companiei.

Clădirea în care funcţionează noul sediu este certificată BREEAM Excellent, pentru performanţe ridicate în utilizarea eficientă a resurselor şi în managementul sustenabil şi WELL Platinum, cea mai înaltă distincţie globală în ceea ce priveşte sănătatea şi starea de bine a ocupanţilor. Tot spaţiul funcţionează exclusiv pe bază de energie regenerabilă, ceea ce asigură emisii Scope 2 zero. Prin design şi tehnologie, sediul îmbină confortul cu responsabilitatea faţă de mediul înconjurător, inclusiv prin sisteme inteligente de iluminat, climatizare, calitate a aerului şi gestionare a luminii naturale, toate automatizate pentru un consum optim şi o experienţă de lucru cât mai plăcută.

Un element cheie al noului sediu este integrarea tehnologiilor verzi care susţin ambiţiile de decarbonizare ale companiei. În acest sens, clădirea beneficiază de infrastructură solară şi de un sistem complet dedicat mobilităţii electrice.

Tehnologiile sustenabile integrate în noul sediu sunt 12 panouri fotovoltaice, baterii de stocare a energiei electrice produse, staţii pentru încărcarea vehiculelor electrice şi integrare cu EV Charging Expert pentru monitorizare, rezervări şi optimizare în timp real.

Potrivit reprezentanţilor companiei, economiile realizate privind consumul anual de energie se vor ridica la 5,84 Megawaţi oră.