Lucrările pe secţiunea Suplacu de Barcău - Chiribiş a Autostrăzii Transilvania au ajuns la 63%

Lucrările pe secţiunea Suplacu de Barcău - Chiribiş a Autostrăzii Transilvania (A3) au ajuns la un stadiu fizic de 63%, iar finalizarea celor 26,35 km este programată pentru anul viitor, a anunţat Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„Antreprenorul român este mobilizat în teren cu 550 de muncitori şi 310 utilaje. Se lucrează în prezent pe tot şantierul, în special la terasamente, consolidări şi relocarea utilităţilor. Cei 26,35 km ai acestei secţiuni vor fi finalizaţi anul viitor, ceea ce va permite circulaţia pe 170 km din Autostrada Transilvania”, a declarat Pistol.

Contractul pentru proiectare şi execuţie are o valoare de 884,12 milioane lei (fără TVA) şi este finanţat prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

Proiectul este realizat de compania Construcţii Erbaşu SA, care a confirmat recent că lucrările sunt „în grafic, chiar uşor avansate”. În urmă cu o săptămână, directorul general Cristian Erbaşu preciza că stadiul fizic al lucrărilor era de aproximativ 55% şi că termenul de finalizare, prevăzut pentru august 2026, va fi respectat.

„S-ar putea doar o uşoară întârziere de o lună-două, în funcţie de decizia privind execuţia unui nod mare la intersecţia cu autostrada existentă”, a explicat Erbaşu, citat de News.ro.

Lucrările pe tronsonul Suplacu de Barcău - Chiribiş au început efectiv la 20 ianuarie 2025, după emiterea ordinului de începere, în baza contractului semnat în noiembrie 2023 şi a proiectului tehnic aprobat la 19 decembrie 2024.