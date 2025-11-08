Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Lucrările pe secţiunea Suplacu de Barcău - Chiribiş a Autostrăzii Transilvania au ajuns la 63%

A.B.
Miscellanea / 8 noiembrie, 13:15

Lucrările pe secţiunea Suplacu de Barcău - Chiribiş a Autostrăzii Transilvania au ajuns la 63%

Lucrările pe secţiunea Suplacu de Barcău - Chiribiş a Autostrăzii Transilvania (A3) au ajuns la un stadiu fizic de 63%, iar finalizarea celor 26,35 km este programată pentru anul viitor, a anunţat Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„Antreprenorul român este mobilizat în teren cu 550 de muncitori şi 310 utilaje. Se lucrează în prezent pe tot şantierul, în special la terasamente, consolidări şi relocarea utilităţilor. Cei 26,35 km ai acestei secţiuni vor fi finalizaţi anul viitor, ceea ce va permite circulaţia pe 170 km din Autostrada Transilvania”, a declarat Pistol.

Contractul pentru proiectare şi execuţie are o valoare de 884,12 milioane lei (fără TVA) şi este finanţat prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

Proiectul este realizat de compania Construcţii Erbaşu SA, care a confirmat recent că lucrările sunt „în grafic, chiar uşor avansate”. În urmă cu o săptămână, directorul general Cristian Erbaşu preciza că stadiul fizic al lucrărilor era de aproximativ 55% şi că termenul de finalizare, prevăzut pentru august 2026, va fi respectat.

„S-ar putea doar o uşoară întârziere de o lună-două, în funcţie de decizia privind execuţia unui nod mare la intersecţia cu autostrada existentă”, a explicat Erbaşu, citat de News.ro.

Lucrările pe tronsonul Suplacu de Barcău - Chiribiş au început efectiv la 20 ianuarie 2025, după emiterea ordinului de începere, în baza contractului semnat în noiembrie 2023 şi a proiectului tehnic aprobat la 19 decembrie 2024.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

07 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 07 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

07 noiembrie
Ediţia din 07.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

07 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0860
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4037
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4550
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7723
Gram de aur (XAU)Gram de aur567.2995

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb