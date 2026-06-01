Macro Newsletter 30 Iunie 2026

Comenzile pentru bunuri durabile din SUA au scăzut cu o rată anuală de 3,5% în luna mai 2026, după o creştere de 17,7% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 4,5%, după o creştere de 8,5% în luna anterioară. Comenzile pentru bunuri durabile, exclusiv comenzile militare, au scăzut cu o rată lunară de 4,6%, după o creştere de 8,4% în luna anterioară, iar comenzile pentru bunuri de capital au scăzut cu o rată lunară de 13,6%, după o creştere de 22,2% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi de 15,7% a comenzilor civile. (US Census Bureau)

Preţurile producătorilor industriali din Suedia au crescut cu o rată anuală de 6,6% în luna mai 2026, după o creştere de 4,7% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,3%, după un avans de 1,1% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare au crescut cu o rată anuală de 5,2%, după o creştere de 4,6% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,2%, iar preţurile energie au crescut cu o rată anuală de 32,7%, după o creştere de 27% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 3,5%. (SCB Sweden)

Creditul acordat gospodăriilor din Suedia şi-a accelerat creşterea anuală la 3,1% în luna mai 2026, de la 3%, pe fondul unei noi creşteri lunare de 0,3%. Creditul ipotecar şi-a accelerat creşterea anuală la 3,2%, de la 3,1%, în condiţiile unei noi creşteri lunare de 0,3%, iar creditul de consum şi-a accelerat creşterea anuală până la 1,6%, de la 1,5%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,9%. Creditul acordat companiilor nefinanciare a crescut cu o rată anuală de 3,3%, după o creştere de 3,1% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,9%. (SCB Sweden)

Volumul vânzărilor retail din Norvegia a scăzut cu o rată anuală de 2,5% în luna mai 2026, după o creştere de 0,75 în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 2,1%, după un avans de 0,1% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare au scăzut cu o rată anuală de 3,5%, după o creştere de 0,7% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 1,7%, iar vânzările de combustibili auto au scăzut cu o rată anuală de 14,6%, după o scădere de 12,4% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 3,1%. (Statistics Norway)

Încrederea în economia Cehiei a crescut în luna iunie 2026, pe fondul creşterii încrederii la nivelul companiilor şi consumatorilor. Indicele agregat al încrederii a crescut până la 8,3 puncte, de la 6,9 puncte, în condiţiile în care indicele încrederii companiilor a crescut până la 11,5 puncte, de la 10,5 puncte, iar indicele încrederii consumatorilor a crescut până la -4,5 puncte, de la -7,3 puncte în luna anterioară. (CZSO)

Încrederea consumatorilor din SUA a crescut în luna iunie 2026, conform datelor finale ale indicelui publicat de University of Michigan, până la 49,5 puncte, de la 44,8 puncte în luna precedentă. Indicele situaţiei curente a crescut până la 47,7 puncte, de la 45,8 puncte în luna precedentă, iar indicele aşteptărilor pentru următoarele 12 luni a crescut până la 50,7 puncte, de la 44,1 puncte. Aşteptările inflaţioniste pentru acelaşi interval au scăzut până la 4,6%, de la 4,8%. (University of Michigan)