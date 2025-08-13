Macron, Merz şi Rutte îşi exprimă sprijinul pentru poziţia lui Trump înaintea întâlnirii cu Putin

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, la Berlin, că l-a avertizat pe preşedintele american Donald Trump asupra faptului că Vladimir Putin „blufează” în privinţa dorinţei sale de a pune capăt războiului, transmite Reuters, care afirmă cele ce urmează. Zelenski a subliniat că Rusia exercită presiuni pe toate fronturile înaintea discuţiilor din Alaska şi a cerut ca nicio negociere privind Ucraina să nu excludă Kievul.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că liderii europeni, Trump şi Zelenski sunt uniţi în obiectivul de a pune capăt conflictului, adăugând că „mingea este acum în terenul Rusiei” şi apreciind coordonarea strânsă dintre aliaţi înaintea întâlnirii Trump-Putin.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că există speranţă pentru pace, subliniind că încetarea focului trebuie să fie primul pas într-un eventual acord şi că nu se pune problema recunoaşterii legale a teritoriilor ocupate de Rusia. Merz a precizat că aceste poziţii au fost comunicate clar lui Trump şi a transmis sprijin pentru succesul acestuia la discuţiile de vineri din Anchorage.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat că nu au existat discuţii serioase despre un schimb de teritorii între Ucraina şi Rusia şi că orice problemă teritorială poate fi negociată doar cu Ucraina. Macron a adăugat că nu este exclus un nou pachet de sancţiuni împotriva Moscovei şi că Trump şi-a exprimat dorinţa de a obţine o încetare a focului în cadrul întâlnirii cu Putin, conform sursei citate.

Între timp, Donald Trump a câştigat apelul împotriva deciziei de a îngheţa ajutorul extern, după ce o curte de apel din SUA a anulat ordonanţa ce impunea continuarea finanţării.