Mark Rutte: Exerciţiul nuclear NATO confirmă soliditatea descurajării Alianţei în faţa Rusiei

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că exerciţiul nuclear anual desfăşurat la începutul lunii noiembrie a demonstrat „credibilitatea absolută” a capacităţii de descurajare a Alianţei în faţa ameninţărilor Rusiei, relatează Reuters.

„Atunci când Rusia recurge la o retorică nucleară periculoasă şi iresponsabilă, populaţiile noastre trebuie să ştie că nu este cazul să intre în panică, deoarece NATO dispune de o forţă de descurajare nucleară puternică”, a spus Rutte într-un interviu pentru Welt am Sonntag.

El a subliniat că „războiul nuclear nu poate fi câştigat niciodată şi nu trebuie purtat niciodată”, făcând referire la declaraţiile tot mai agresive ale preşedintelui rus Vladimir Putin, care a avertizat recent că Moscova ar putea folosi arme nucleare în cazul unui atac convenţional susţinut de o putere nucleară.

Ca reacţie, NATO şi-a intensificat exerciţiile de pregătire şi coordonarea strategică, în special pe flancul estic al Alianţei.

Mark Rutte a mai spus că intenţionează să pună mai mult în evidenţă capacităţile nucleare ale NATO, pentru a spori înţelegerea publică a rolului lor în menţinerea securităţii colective. „Descurajarea nucleară a NATO este garanţia supremă a securităţii noastre. Ea trebuie să rămână credibilă, sigură şi eficientă”, a subliniat oficialul.

Rusia, care deţine peste 5.500 de ogive nucleare, este în prezent cea mai mare putere nucleară din lume, urmată de Statele Unite, cu aproximativ 5.000 de arme nucleare, potrivit datelor Campaniei Internaţionale pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN).