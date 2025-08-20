Marocul doboară recordul lunar de temperatură în Sahara Occidentală

English Version

Direcţia Generală de Meteorologie din Maroc (DGM) a anunţat luni că oraşul Laayoune, situat în Sahara Occidentală, a înregistrat un record istoric de temperatură pentru luna august: 49,2 grade Celsius. Valoarea a depăşit precedentul record, de 47 grade Celsius, stabilit în august 2016, conform unui raport citat de AFP.

• Două săptămâni de călduri extreme

Ţara se confruntă de aproape două săptămâni cu un val intens de caniculă, care a afectat mai ales regiunile centrale, zonele de coastă şi sudul. Duminică, temperaturile au depăşit cu 3 până la 13 grade Celsius valorile normale pentru această perioadă, iar în nu mai puţin de 19 oraşe mercurul a trecut de pragul de 40 grade Celsius.

• Fenomenul „Chergui” - un vânt care aduce flăcări din deşert

Specialiştii explică recordul prin efectul „Chergui”, un vânt fierbinte şi uscat care soseşte din Sahara. În aceste zile, fenomenul a fost amplificat de un anticiclon şi de o depresiune deşertică, iar cerul senin a intensificat încălzirea pe parcursul zilei.

• Anii căldurii fără precedent

În iunie, DGM anunţa că 2024 a fost cel mai călduros an din istoria măsurătorilor meteorologice în Maroc, cu 1,49 grade Celsius peste media perioadei 1991-2020. Creşterea temperaturilor este pusă direct pe seama încălzirii climatice globale, care accentuează frecvenţa şi severitatea valurilor de căldură.

• Un semnal de alarmă pentru regiune

Marocul, care controlează cea mai mare parte a Saharei Occidentale - teritoriu aflat în dispută - devine astfel un nou punct fierbinte pe harta schimbărilor climatice. Recordul de la Laayoune arată că Africa de Nord este printre cele mai expuse regiuni din lume la impactul încălzirii globale, cu riscuri majore pentru sănătatea populaţiei, agricultură şi resursele de apă.