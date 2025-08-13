Merz: Există speranţe de pace în Ucraina, dacă Rusia cedează în negocierile din Alaska

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri, după o videoconferinţă la care au participat lideri europeni, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele american Donald Trump, că discuţiile au fost „constructive” şi că există speranţe pentru pace în Ucraina, relatează The Associated Press, care afrimă cele ce urmează. Reuniunea a avut loc înaintea summitului Trump-Putin programat vineri la Anchorage, Alaska.

Merz a subliniat că, dacă partea rusă nu va face concesii, Statele Unite şi Uniunea Europeană trebuie să intensifice presiunea asupra Moscovei. El a precizat că Ucraina este dispusă să discute aspecte teritoriale, dar recunoaşterea juridică a ocupaţiei ruse „nu este subiect de dezbatere”, iar orice acord trebuie să includă „garanţii robuste de securitate” care să permită Kievului să-şi apere eficient suveranitatea.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat că Trump va încerca să obţină o reuniune trilaterală cu Zelenski şi Putin, care să aibă loc într-o ţară europeană neutră, acceptată de toate părţile, conform sursei citate.

Merz a subliniat că problema armistiţiului trebuie discutată încă de la începutul negocierilor din Alaska şi că Trump a confirmat dorinţa de a face din acest obiectiv o prioritate. Cancelarul a avertizat că, în ultimii trei ani şi jumătate, fiecare rundă de negocieri cu Putin a fost urmată de intensificarea acţiunilor militare ale Rusiei şi a cerut ca această situaţie să fie evitată.